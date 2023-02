Come avere un PC protetto scegliendo il software giusto per difendersi

Per proteggere il PC dai rischi del web è necessario verificare con attenzione diversi elementi, controllare il software installato ed evitare le minacce legate alla navigazione in Internet. La protezione di un PC, quindi, passa da un'analisi multi-livello della propria macchina oltre che da una particolare attenzione al modo in cui si utilizzano le risorse web.

È molto importante, però, poter contare su un valido strumento per proteggere il PC. Con un software di protezione è possibile arricchire le difese con un antivirus, in grado di bloccare le minacce individuandole in tempo reale e prima che siano in grado di causare danni, e con un tool in grado di proteggere la privacy ed i propri dati (come password e credenziali delle carte di pagamento).

La scelta giusta in questo caso è rappresentata da Avast Premium Security. La suite di protezione di Avast è attualmente in sconto del 45%, nella versione per la protezione di un unico PC, con un costo di 39,99 euro. C'è anche la possibilità di estendere la protezione a 10 dispositivi, beneficiando di uno sconto del 47% con una spesa complessiva di 49,99 euro per un anno.

Per tutti i nuovi utenti è possibile provare gratis Avast Premium Security per 30 giorni. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito:

Come difendersi dai rischi del web: con Avast Premium Security il PC è protetto

Gli accorgimenti personali e la massima cautela nell'uso del PC potrebbero non bastare. Per questo motivo, è meglio affidarsi ad un software in grado di massimizzare la protezione su più livelli. Attualmente, Avast Premium Security rappresenta la scelta giusta. Il tool, infatti, garantisce:

una protezione in tempo reale da virus e malware

da virus e malware strumenti di protezione della privacy e dei dati personali

della e dei la possibilità di estendere le difese a tutti i propri dispositivi e non solo al PC

Con l'offerta in corso, Avast Premium Security costa 39,99 euro invece di 72,99 euro, nella versione per 1 dispositivo, oppure 49,99 euro invece di 93,99 euro, per la versione per 10 dispositivi. Per tutti i nuovi utenti c'è una prova gratuita di 30 giorni. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

