Come avere Internet in Repubblica Dominicana? Ecco la soluzione definitiva

Siete in partenza per una vacanza in Repubblica Dominicana e state cercando informazioni utili su come continuare a navigare in Internet anche a distanza di migliaia di km dall'Italia? Il metodo definitivo consiste nell'utilizzo di una eSIM per l'estero, di gran lunga più conveniente e semplice da ottenere rispetto alle SIM locali.

Le eSIM sono ormai compatibili con la maggior parte degli smartphone di nuova generazione. Se ve lo state chiedendo no, non bisogna per forza avere un iPhone o uno smartphone Android da 1.000 per la compatibilità con le eSIM, sono sufficienti anche i telefoni appartenenti alla fascia media del mercato.

Uno dei servizi eSIM per l'estero di riferimento è Saily, in grado di offrire una connessione affidabile delle migliori reti della Repubblica Dominicana a prezzi convenienti, con i piani che partono da 8,49 dollari. Inoltre, grazie alla promozione speciale estiva in corso sul sito, su ciascun piano è possibile riscattare il 3% di cashback in crediti Saily.

I piani dati eSIM per la Repubblica Dominicana di Saily

Per una vacanza in Repubblica Dominicana, Saily propone tre piani di dati eSIM:

1 Giga per 7 giorni : 8,49 dollari (3% in cashback di crediti Saily)

: 8,49 dollari (3% in cashback di crediti Saily) 3 Giga per 30 giorni : 20,99 dollari (3% in cashback di crediti Saily)

: 20,99 dollari (3% in cashback di crediti Saily) 5 Giga per 30 giorni: 33,99 dollari (3% in cashback di crediti Saily)

Ogni piano citato qui sopra presenta un periodo di attivazione di 30 giorni, ciò significa quindi che se lo si acquista oggi 1° agosto, e non lo si attiva fino al 31 agosto, dopo quella data verrà attivato in automatico.

Per ottenere una eSIM per la Repubblica Dominicana è quindi sufficiente visitare il sito di Saily, digitare il Paese dove si è diretti e selezionare il piano dati di cui si ha bisogno. Subito dopo l'acquisto si riceverà una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell'acquisto con un QR Code. Quest'ultimo servirà per ricevere le istruzioni in modo da installare in pochi secondi - letteralmente - la eSIM sul telefono, dopo aver scaricato l'app ufficiale. Il piano dati si attiverà in automatico all'arrivo in Repubblica Dominicana.

