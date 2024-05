Codestral: il code model AI di Mistral

Codestral è un modello generativo per il coding addestrato dagli stessi autori di Mistral, LLM (Large Language Model) che rappresenta per ora l'unica vera risposta europea ai prodotti di giganti del settore come OpenAI, Microsoft, Meta e Google. Codestral un modello di AI generativa progettato appositamente per task legati alla generazione di codice. Il suo scopo è quello di aiutate gli sviluppatori a scrivere codice e ad interagire con esso tramite un endpoint API.

Oltre 80 linguaggi supportati

Il training di Codestral è stato effettuato su diversi dataset per un totale di oltre 80 linguaggi di programmazione, sviluppo e scripting. Come per esempio Java, C, C++, JavaScript, Bash e Python. Con questi ultimi esso garantisce le performance migliori ma sarebbero state registrate performance di buon livello anche con Fortran e Swift. Fondamentalmente può essere utilizzato per realizzare qualsiasi tipo di progetto indipendentemente dall'ambiente di riferimento.

Pensato per permette ai programmatori di risparmiare tempo e ridurre gli errori durante le sessioni di coding, Codestral è in grado di completare funzioni, scrivere testi e di partire da una porzione di codice per completarla tramite un meccanismo di fill-in-the-middle.

Come utilizzare Codestral

Il code model si basa su ben 22 miliardi di parametri. Viene rilasciato tramite una licenza che permette di utilizzarlo per scopi di ricerca e test e può essere scaricato da HuggingFace. Il progetto è legato alla disponibilità di un nuovo endpoint che prende il nome di codestral.mistral.ai .

La chiave API per quest'ultimo viene gestita a livello personale e non è soggetta ai limiti di velocità imposti solitamente dai servizi di Mistral. Il team ha deciso di concedere l'uso di questo endpoint gratuitamente durante un periodo Beta di 8 settimane. L'accesso verrà regolato tramite una lista d'attesa per garantire una buona qualità del servizio. codestral.mistral.ai dovrebbe essere preferito dagli sviluppatori che implementano plugin per IDE o applicazioni in cui ci si attende che gli utenti utilizzino le proprie chiavi API.

Anche con questo modello è garantita l'integrazione con le IDE più popolari, tra cui Visual Studio Code.