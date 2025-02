Club Brugge - Atalanta e Feyenoord - Milan: orario e dove vederle in streaming

Scendono in campo tra poche ore le ultime italiane impegnate nel turno di andata dei Play Off di Champions League. Oggi, 12 febbraio 2025, infatti, sono in programma le sfide Club Brugge - Atalanta e Feyenoord - Milan. La prossima settimana, invece, ci saranno le gare di ritorno, con anche la Juventus impegnata.

Tutta la Champions League viene trasmessa in diretta streaming su NOW, attivando il Pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, con un match per turno che viene trasmesso in diretta streaming su Prime Video, per tutti gli utenti Amazon Prime.

Club Brugge - Atalanta: orario e dove vederla in streaming

La prima a scendere in campo sarà l'Atalanta che sfiderà il Club Brugge a partire dalle 18:45, in una trasferta particolarmente insidiosa. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su NOW e sarà accessibile a tutti gli utenti che attiveranno il Pass Sport, che consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky, con un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese senza vincoli.

Per accedere alla promozione e attivare NOW basta seguire il link qui di sotto.

Ecco le probabili formazioni:

Club Brugge: Mignolet; Seys, Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà, Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen.

Atalanta: Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

https://youtu.be/NGryLXe5RHE

Feyenoord - Milan: orario e dove vederla in streaming

A completare il turno dei Play Off c'è la sfida Feyenoord - Milan, in programma a partire dalle 21:00. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video e sarà accessibile a tutti gli utenti Amazon Prime. Per i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di attivare un mese di prova gratuita.

Ecco le probabili formazioni:

Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. Allenatore: Pascal Bosschaart.

Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.