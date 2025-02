CloudConf 2025 fissato per il 26 marzo. Ecco tutte le informazioni

CloudConf 2025 torna per la sua undicesima edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per sviluppatori, Developers, CTO, IT manager e professionisti dell’innovazione digitale. In un mondo in cui il cloud computing e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando ogni ambito, rimanere aggiornati sulle ultime tendenze è una sfida sempre più complessa. Per questo motivo, eventi come CloudConf rappresentano un'opportunità essenziale per chi opera nel settore tecnologico.

L’edizione di quest’anno si terrà il 26 marzo 2025 presso il prestigioso Centro Congressi Lingotto di Torino, mentre nelle giornate del 25 e 27 marzo saranno organizzati workshop pratici dedicati alle tecnologie AWS. Con l’evento ormai alle porte, cresce l’attesa per un appuntamento che promette di essere ancora una volta un punto di riferimento per chi desidera approfondire le ultime novità del settore.

Il cloud e l’intelligenza artificiale sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, influenzando sia il mondo del lavoro che quello dell’intrattenimento. In questo contesto, CloudConf ha saputo imporsi come una manifestazione imprescindibile per chi vuole esplorare a fondo questi ambiti e comprendere meglio le tecnologie che li rendono sempre più accessibili ed efficienti. Non si tratta soltanto di una conferenza tecnica, ma anche di un’occasione unica per entrare in contatto con esperti internazionali, apprendere le best practice e analizzare l’evoluzione del panorama IT globale.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di sette keynote speaker internazionali, in rappresentanza di alcune delle aziende più influenti del settore: OpenAI, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, HashiCorp, GitHub ed Elastic. I loro interventi offriranno una panoramica approfondita sui temi più attuali, dal cloud computing alla sicurezza informatica, dal machine learning alla gestione delle infrastrutture scalabili, fino alle più recenti innovazioni in ambito DevOps.

Oltre ai contenuti tecnici, un elemento chiave che caratterizza CloudConf è l'attenzione alla formazione e al networking. Durante la giornata del 26 marzo, i partecipanti potranno prendere parte a sessioni di tech mentorship, interagendo direttamente con esperti del settore e con le numerose community tecnologiche presenti. Saranno, inoltre, previste sessioni di coaching e incontri con professionisti, offrendo alle aziende l’opportunità di entrare in contatto con startup e talenti emergenti.

CloudConf non è un semplice evento espositivo, ma un'esperienza coinvolgente e stimolante, in cui la condivisione della conoscenza è protagonista. A conferma della sua rilevanza nel settore, la conferenza ha registrato dieci edizioni consecutive sold-out, un chiaro segnale del suo impatto nella comunità tecnologica.

La CloudConf 2025 si svolgerà il 26 marzo 2025 a Torino, con workshop su AWS in programma il 25 e 27 marzo. Per scoprire il programma completo, acquistare i biglietti e ricevere ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale (clicca qui).

