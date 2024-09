Cloud storage sicuro in sconto fino al 37% con pCloud

Le foto e i video dell'ultima estate hanno iniziato a presentare il conto, portando numerose persone a considerare uno spazio di archiviazione extra dove poter conservare i propri ricordi e i file più importanti. Da qui la necessità di un servizio di cloud storage sicuro, dotato della migliore crittografia possibile.

Una delle piattaforme di riferimento in tal senso è pCloud, che offre ai suoi utenti una soluzione di archiviazione cloud in grado di rispondere alle esigenze sia degli utenti privati che delle aziende. Ha base in Svizzera, con data center caratterizzati dal massimo livello di affidabilità e qualità, con certificazioni SSAE 16 SOC 2 Type II e SSAE 18 SOC 2 Type II.

In questo momento è attiva un'interessante promozione, grazie alla quale è possibile attivare un piano a vita a partire da 199 euro (richiesto un unico pagamento), con sconti fino al 37%. Il piano più economico è quello denominato Premium, che offre uno spazio di archiviazione pari a 500 GB.

pCloud: servizio di cloud storage sicuro con base in Svizzera in offerta

Tutti i piani di pCloud includono una serie di funzionalità pensate per la sicurezza dei dati, la gestione dei file e la collaborazione con eventuali colleghi o altre persone di cui ci si fida. Dal punto di vista della sicurezza, il servizio di cloud storage con base in Svizzera integra una crittografia 256-bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server diversi e una protezione TLS/SSL.

Riguardo invece alla gestione dei file, ciascun utente può accedere o recuperare versioni precedenti del proprio account fino a 30 giorni prima, caricare i file da remoto sull'account pCloud tramite copia e incolla del loro URL, nonché sfruttare l'opzione dell'anteprima del documento online.

In ultimo, le funzionalità di collaborazione prevedono la possibilità di invitare altri utenti nelle cartelle condivise, condividere link e richieste di file, oltre a personalizzare quest'ultimi con immagine, titolo e descrizione.

L'offerta in corso sui piani a vita è disponibile su questa pagina dedicata del sito pCloud. Gli sconti arrivano fino al 37%, con prezzi a partire da 199 euro per il piano Premium da 500 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.