Cloud storage lifetime: come funziona e quanto costa l'alternativa all'abbonamento con pCloud

Chi ha bisogno di tanto spazio di storage in cloud non può accontentarsi di soluzioni gratuite che, in genere, sono limitate a pochi Giga (5-15 GB): per soddisfare le proprie esigenze è possibile puntare sul cloud storage lifetime ovvero "a vita". Questa soluzione, a differenza dei servizi cloud in abbonamento (mensile o annuale) non prevede costi ricorrenti. In modo molto semplice, si acquista un certo quantitativo di spazio in cloud che resterà a disposizione dell'utente a tempo indeterminato, senza alcun costo extra. In caso di necessità, inoltre, sarà possibile aggiungere ulteriore spazio cloud ma se i GB acquistati dovessero essere sufficienti non sarà più necessario spendere nemmeno un euro.

Un riferimento del settore dei servizi di cloud storage lifetime è pCloud che, con le sue offerte di storage a vita, mette a disposizione diverse opzioni di sicuro interesse da sfruttare per ridurre i costi nel lungo periodo. Le offerte pCloud possono essere attivate direttamente online, dal link qui di sotto:

Come funziona e quanto costa il cloud storage lifetime senza abbonamento di pCloud

Le proposte di pCloud presentano un funzionamento davvero semplice. Il servizio di cloud senza abbonamento mette a disposizione tre piani differenti con GB crescenti per acquistare lo spazio necessario e archiviare i propri dati. Le opzioni sono:

500 GB a 199 euro invece di 570 euro

invece di 570 euro 2 TB a 399 euro invece di 1140 euro

invece di 1140 euro 10 TB a 1190 euro invece di 6000 euro

Una volta attivata l'offerta non saranno necessarie spese aggiuntive ricorrenti. Lo spazio acquistato sarà disponibile "a vita" per l'utente. Volendo fare un confronto tra pCloud e Google One (in particolare per il piano da 2 TB) servono 4 anni per chi sceglie il cloud a vita per rientrare dell'investimento. Nei successivi 4 anni, invece, chi ha attivato l'offerta di pCloud risparmierà 99 euro all'anno (nell'improbabile ipotesi che Google non ritocchi i prezzi verso l'alto) rispetto al piano proposto da Google One.

Per attivare una delle offerte pCloud (è possibile pagare in 3 rate senza interessi con PayPal) è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.