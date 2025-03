Cloud storage di fiducia: i dettagli sulla nuova offerta di pCloud

pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera, ha lanciato una nuova promozione su tutti i suoi piani, sia quelli in abbonamento che a vita. Grazie all'ultima offerta, ad esempio, il piano a vita da 500GB è disponibile al prezzo scontato di 199 euro invece di 299 euro, con il vantaggio di pagare una sola volta per ottenere uno spazio di archiviazione da 500GB per sempre.

Ad oggi sono più di 20 milioni le persone che hanno scelto pCloud come loro fornitore di cloud storage di fiducia. I motivi sono da ricercarsi in due elementi ben distinti: il primo riguarda la politica di prezzi altamente concorrenziale, il secondo nella privacy assoluta dei dati.

L'offerta del servizio di cloud storage di fiducia pCloud

Ecco dunque nel dettaglio l'offerta di questi giorni del servizio di archiviazione cloud sicuro pCloud. Iniziamo con i prezzi scontati dei piani a vita, la scelta ideale per quanti sono alla ricerca di un risparmio sul lungo termine con la consapevolezza di affidarsi ad un servizio serio e professionale.

Prezzi scontati dei piani a vita pCloud

500GB: 199 euro invece di 299 euro con pagamento unico (piano Premium)

2TB: 399 euro invece di 599 euro con pagamento unico (piano Premium Plus)

10TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro con pagamento unico (piano Ultra)

Se invece si ha il desiderio di testare il servizio di cloud storage svizzero per un anno, prima di prendere una decisione definitiva sull'acquisto di un piano a vita, la scelta più conveniente è quella che porta all'attivazione di un piano di abbonamento annuale. Ecco il riepilogo dei prezzi.

Prezzi scontati dei piani annuali pCloud

500GB: 49,99 euro in un anno invece di 59,88 euro con pagamento annuale (piano Premium)

2TB: 99,99 euro in un anno invece di 119,88 euro con pagamento annuale (piano Premium Plus)

10TB: 199,99 euro in un anno invece di 239,88 euro con pagamento annuale (piano Ultra)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.