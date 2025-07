Cloud storage definitivo? con pCloud sicurezza svizzera e soluzioni Lifetime

Dimentica il canone mensile che si somma anno dopo anno: pCloud lancia la sfida al modello in abbonamento con un’idea semplice e potente. Paghi una volta sola, usi per sempre. Una promessa che stuzzica professionisti, creativi e famiglie in cerca di un cloud sicuro, conveniente e facile da usare. Con la solidità della privacy svizzera e funzioni di streaming, backup e condivisione avanzate, pCloud si propone come la cassaforte digitale definitiva per i tuoi file.

Piani di abbonamento chiari e senza sorprese

pCloud si distingue per la trasparenza dei prezzi e la flessibilità dei piani. Offre sia formule mensili o annuali, sia piani Lifetime con pagamento unico valido 99 anni, senza costi ricorrenti, ideale per chi vuole fare un investimento unico e dire addio alle spese ricorrenti. Ecco le opzioni attuali:

Piani Lifetime disponibili:

Premium 500 GB: 199–299 euro pagamento unico

500 GB spazio

500 GB traffico link condiviso

Premium Plus 2 TB: 399–599 euro pagamento unico

2 TB spazio

2 TB traffico link condiviso

Ultra 10 TB: 1190–1890 euro pagamento unico

10 TB spazio

2 TB traffico link condiviso

Non sono previste spese di configurazione o altri costi nascosti. È possibile effettuare l’upgrade a un piano superiore, tenendo presente che non viene rimborsata la differenza del piano precedente.

Condivisione e gestione avanzata dei file

Con pCloud la gestione dei file è intuitiva e adatta a ogni esigenza, sia personale che professionale. Gli utenti possono iniziare gratuitamente con 10 GB di spazio e poi scegliere il piano più adatto in base ai volumi e alle esigenze di condivisione.

Funzionalità per utenti e team:

Condivisione di file di grandi dimensioni

Link condivisi con traffico mensile dedicato (50 GB free, fino a 2 TB Premium)

Collaborazione semplice, con inviti a caricare file senza vedere il resto delle cartelle

App dedicate per smartphone e tablet con sincronizzazione continua

Piani dedicati Family e Business per esigenze familiari e aziendali

pCloud è già stato scelto da aziende come Nike, Twitter e Coca-Cola, confermandosi una soluzione affidabile per chi cerca un cloud europeo sicuro, intuitivo e senza sorprese.

