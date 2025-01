Cloud storage annuale o a vita? Ecco un confronto dei piani pCloud

L’offerta migliore non è mai quella che costa meno o che offre di più, ma quella che risponde al meglio alle esigenze di quel momento. Bisogna, infatti, tenere in considerazione diversi aspetti quando si valuta l’acquisto di un prodotto o di un servizio. A questo proposito è utile analizzare quale tipologia di piano cloud storage conviene di più, se quella con rinnovo annuale o quella con accesso a vita. Facciamo il confronto partendo dalle offerte di pCloud.

I piani pCloud a confronto

Il cloud storage di pCloud, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, elevata sicurezza e ottima accessibilità, prevede due formule di acquisto: i piani individuali e quelli con accesso a vita. Questi i piani individuali:

Premium 500 GB – 49,99€ all’anno (invece di 59,88€)

Premium Plus 2 TB – 99,99€ all’anno (invece di 119,88€)

I piani a vita, invece, sono:

Premium 500 GB – 199€ (invece di 299€)

Premium Plus 2 TB – 399€ (invece di 599€)

Ultra 10 TB – 1.190€ (invece di 1.890€)

I piani annuali hanno il vantaggio di avere un costo iniziale minore; quindi, più sostenibile sia a una platea di utenti maggiore che a chi ha necessità di dilazionare le spese. Inoltre c’è da considerare come consentono di modificare piano, magari per le mutate esigenze personali, potendo quindi avere un controllo maggiore sui costi.

Al contrario i piani a vita hanno una maggiore convenienza sul lungo periodo garantendo l’accesso per sempre al servizio senza costi fissi e ricorrenti con un maggiore risparmio. Se infatti facendo un confronto diretto tra i piani che offrono lo stesso spazio di archiviazione in cloud, il costo iniziale è decisamente più alto. Prendendo per esempio i piani da 500 GB, con l’opzione a vita dopo il quarto anno di utilizzo si è rientrati completamente dell’investimento continuando a usufruire del servizio senza prevedere ulteriori costi.

Tutti i piani pCloud hanno prezzi convenienti e funzionalità ideali per il cloud storage; la scelta del tipo di abbonamento dipende sostanzialmente dalle esigenze personali. Ricordando sempre che un servizio di questo tipo non può essere sostituito e che si avrà sempre necessità di fare affidamento a un cloud storage sempre più capiente. Motivo per cui i piani a vita possono rappresentare un’opportunità davvero conveniente da prendere in considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.