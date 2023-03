Cloud storage al miglior prezzo: 10 euro per 2 TB di spazio con Internxt

Internxt mette a disposizione oggi un'offerta lampo davvero ottima per chi è alla ricerca di un servizio di cloud storage: solo per un periodo limitato di tempo, infatti, è possibile attivare il piano da 2 TB di storage al prezzo scontato di 10,79 euro. L'offerta riguarda il piano annuale che, di norma, viene proposto al prezzo di listino di 107,88 euro. Con quest'offerta, invece, viene applicato uno sconto del 90% sul costo standard, garantendo agli utenti tantissimo spazio di archiviazione in cloud ad un prezzo ridottissimo.

L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato, esclusivamente tramite il sito di Internxt accessibile dal link qui di sotto.

2 TB di cloud storage a 10 euro per un anno: ecco l'offerta di Internxt

Con la promozione di Internxt è possibile accedere al piano annuale per 2 TB di storage con il 90% di sconto. Si tratta di una promozione ottima che viene messa a disposizione da un'azienda che, di mese in mese, si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante sul mercato. I piani di cloud storage di Internxt, infatti, sono diversi e permettono di soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.

C'è un piano gratuito con 10 GB di spazio d'archiviazione. A questo si affiancano i piani in abbonamento (con canone mensile o annuale) e i piani lifetime, senza abbonamento e costi ricorrenti. Tutte le proposte sono particolarmente interessanti e convenienti anche grazie alle caratteristiche del servizio di Internxt che consente l'accesso allo spazio da qualsiasi dispositivo e sistema operativo con la possibilità anche di poter contare sulla crittografia dei dati per la massima privacy.

Per l'accesso all'offerta sul piano da 2 TB a 10,79 euro è possibile sfruttare il link qui di sotto, raggiungere il sito di Internxt e completare la creazione di un account. Il piano da 2 TB non ha vincoli. Al termine dell'anno di promozione sarà possibile passare ad un piano più economico, a quello completamente gratuito oppure acquistare uno spazio cloud a vita.

