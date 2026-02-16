Cloud storage a vita con Internxt: sicurezza e zero abbonamenti a un prezzo mai visto (-87%)

Il cloud storage a vita, con l'attivazione di un piano "lifetime" in sostituzione dei classici abbonamenti mensili oppure annuali, è la soluzione giusta per poter salvare in sicurezza i propri dati, eliminando i costi ricorrenti e ottenendo un risparmio netto nel lungo periodo.

Il servizio di riferimento per gli utenti che intendono puntare sul cloud a vita è, senza dubbio, Internxt, che propone tanto spazio in cloud, condizioni vantaggiose per l'accesso e la massima sicurezza grazie alla crittografia post-quantistica.

In questo momento, i piani per il cloud senza abbonamento proposti da Internxt sono in offerta con l'87% di sconto. Sfruttando questa promo è possibile ottenere fino a 5 TB in cloud con costi ridotti. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Internxt, qui di sotto.

L'offerta di Internxt per il cloud a vita

In questo momento, Internxt mette a disposizione diverse opzioni per il cloud a vita. La prima è rappresentata dal piano da 1 TB, disponibile con un prezzo ridotto fino a 247 euro. Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, è possibile accedere al piano da 3 TB, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 377 euro. A completare la gamma di opzioni c'è il piano da 5 TB, con un costo di accesso di 507 euro.

Tutti i piani proposti da Internxt permettono di sfruttare i servizi di sicurezza messi a disposizione dall'azienda, con la crittografia dei dati e altri strumenti per un'archiviazione sicura. Il cloud a vita, inoltre, prevede un'unica spesa iniziale, con possibilità di pagare con PayPal e, quindi, di optare per l'acquisto in 3 rate senza interessi. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

Le offerte sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.