Cloud storage a vita con Internxt: sicurezza e zero abbonamenti a un prezzo mai visto (-87%)

Davide Raia
16 feb 2026
Il cloud storage a vita, con l'attivazione di un piano "lifetime" in sostituzione dei classici abbonamenti mensili oppure annuali, è la soluzione giusta per poter salvare in sicurezza i propri dati, eliminando i costi ricorrenti e ottenendo un risparmio netto nel lungo periodo.

Il servizio di riferimento per gli utenti che intendono puntare sul cloud a vita è, senza dubbio, Internxt, che propone tanto spazio in cloud, condizioni vantaggiose per l'accesso e la massima sicurezza grazie alla crittografia post-quantistica.

In questo momento, i piani per il cloud senza abbonamento proposti da Internxt sono in offerta con l'87% di sconto. Sfruttando questa promo è possibile ottenere fino a 5 TB in cloud con costi ridotti. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Internxt, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Internxt

internxt sconto 85%

L'offerta di Internxt per il cloud a vita

In questo momento, Internxt mette a disposizione diverse opzioni per il cloud a vita. La prima è rappresentata dal piano da 1 TB, disponibile con un prezzo ridotto fino a 247 euro. Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, è possibile accedere al piano da 3 TB, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 377 euro. A completare la gamma di opzioni c'è il piano da 5 TB, con un costo di accesso di 507 euro.

Tutti i piani proposti da Internxt permettono di sfruttare i servizi di sicurezza messi a disposizione dall'azienda, con la crittografia dei dati e altri strumenti per un'archiviazione sicura.  Il cloud a vita, inoltre, prevede un'unica spesa iniziale, con possibilità di pagare con PayPal e, quindi, di optare per l'acquisto in 3 rate senza interessi. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

Le offerte sono disponibili qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Internxt

