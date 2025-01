Cloud sicuro e open source con la soluzione Internxt

I servizi cloud più famosi sono ancora poco trasparenti sulla gestione tanto dei file quanto dei dati personali dei loro utenti. Un tema questo che ogni anno diventa centrale per un numero di persone sempre maggiore, da qui l'importanza di conservare i propri documenti come foto, video e file di lavoro in un cloud sicuro e open source.

A soddisfare i requisiti appena citati è la soluzione proposta da Internxt, servizio di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, che utilizza la crittografia a conoscenza zero e offre un codice open source verificato. In occasione della Settimana della Privacy dei Dati, tutti i suoi piani godono di uno sconto dell'85%, con prezzi a partire da 0,95 euro al mese.

La promozione è disponibile su questa pagina del sito Internxt.

Il cloud sicuro di Internxt in sconto dell'85%

Scegliendo Internxt, si ha la consapevolezza di sottoscrivere un servizio cloud che mantiene al sicuro i propri file più importanti, anche nell'eventualità che il dispositivo - sia esso un PC o uno smartphone - venga rubato o hackerato. Sul fronte della sicurezza si annovera l'utilizzo della crittografia a conoscenza zero, una speciale tecnologia che garantisce l'accesso ai dati esclusivamente ai loro legittimi proprietari.

Altro elemento che rende Internxt un servizio cloud diverso dagli altri è la natura del codice open source e trasparente. A questo proposito, l'azienda spagnola è orgogliosa di rendere pubblico il suo codice sulla piattaforma GitHub, dove può essere verificato ed esaminato da chiunque.

Detto questo, ecco i prezzi scontati dell'85% di tutti i piani premium e a vita.

Piani a vita

135 euro anziché 900 euro per 2 TB

285 euro anziché 1.900 euro per 5 TB

435 euro anziché 2.900 euro per 10 TB

Piani premium

13,80 euro l'anno invece di 45,99 euro per 200 GB

33 euro l'anno invece di 109,99 euro per 2 TB

60 euro l'anno invece di 199,99 euro per 5 TB

90 euro l'anno invece di 299,99 euro per 10 TB

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.