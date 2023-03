Cloud sicuro e conveniente: perché la scelta giusta è NordLocker

Ci sono due elementi che non possono mancare ad un buon servizio di cloud storage: la sicurezza dei dati salvati e la convenienza per l'accesso allo spazio di archiviazione con costi ridotti. A soddisfare entrambi i requisiti è NordLocker. Il servizio, realizzato dagli autori della pluripremiata NordVPN, riesce a sintetizzare al meglio la necessità di sicurezza dei dati con la possibilità di accedere ad uno spazio in cloud a costo ridotto.

NordLocker, infatti, può contare sulla crittografia end to end che permette di massimizzare la sicurezza dei dati archiviati in cloud. Anche il sistema di condivisione dei dati è sicuro e protetto, garantendo la massima privacy e un'elevata protezione contro i tentativi di violazione. C'è poi la questione convenienza: il piano annuale di NordLocker è tra le soluzioni più convenienti sul mercato garantendo 500 GB al costo di 2,99 euro al mese e 2 TB al costo di 6,99 euro al mese (in entrambi i casi è prevista la fatturazione annuale con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal il piano da 2 TB).

Per accedere alle offerte di NordLocker è possibile visitare il sito ufficiale:

NordLocker: sicurezza e convenienza per uno dei migliori servizi di cloud storage

Grazie a NordLocker è possibile massimizzare la sicurezza dei dati salvati in cloud. Il servizio può contare sulla crittografia end to end che riguarda tutti i file salvati e persino i nomi dei singoli file, nascondendo ad occhi indiscreti le informazioni degli utenti. NordLocker, inoltre, adotta un'architettura "zero knowledge" e consente di attivare l'autenticazione a più fattori, elementi che vanno ad aumentare ulteriormente la sicurezza del servizio.

Con NordLocker, inoltre, c'è anche tanta convenienza nella scelta di un piano di cloud storage davvero completi. Scegliendo l'abbonamento annuale è possibile attivare:

500 GB al costo di 2,99 euro al mese

al costo di 2 TB al costo di 6,99 euro al mese

In entrambi i casi è prevista la fatturazione annuale. Si tratta di offerte molto convenienti rispetto alla media dei servizi di cloud storage che vengono proposte senza compromessi sull'efficienza e la sicurezza del servizio. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

