Cloud sicuro con antivirus e VPN a vita in offerta

La trasformazione degli smartphone in vere e proprie fotocamere ha permesso a tantissime persone di avere foto e video ricordo impensabili fino ad una decina di anni fa. Con il passare del tempo però, i file multimediali finiscono per occupare la memoria del telefono, costringendo così le persone a prendere una decisione difficile: quali foto e/o video sacrificare.

In realtà, esiste un'alternativa migliore, quella di affidarsi ad un servizio di cloud storage per il backup automatico di foto e documenti personali. La stragrande maggioranza di questi servizi offre non solo uno spazio di archiviazione superiore in termini di GB, ma anche una maggiore sicurezza.

Tra i migliori servizi cloud si annovera Internxt, azienda di cloud storage spagnola con base a Valencia, che ha da poco rinnovato i suoi piani a vita aggiungendo sia la funzionalità antivirus che una VPN. E proprio in questi giorni i nuovi piani sono in super offerta, con prezzi a partire da 180 euro una tantum per uno spazio cloud sicuro da 1TB (piano a vita Essential).

L'offerta di Internxt sui nuovi piani a vita

Un servizio di cloud storage come quello di Internxt può essere utile anche in ambito aziendale. Tra le altre cose, infatti, può migliorare la collaborazione a distanza in un team di lavoro, offrendo uno spazio in cui caricare, condividere e sincronizzare diversi documenti in tempo reale, con in più un accesso da qualunque dispositivo e un aggiornamento automatico in cloud.

Di seguito i prezzi scontati dei nuovi piani a vita dell'azienda di cloud storage Internxt:

piano Essential 1TB : 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico, 80% di sconto)

: invece di 900 euro (pagamento unico, 80% di sconto) piano Premium 3TB : 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico, 80% di sconto)

: invece di 1.900 euro (pagamento unico, 80% di sconto) piano Ultimate 5TB: 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico, 80% di sconto)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.