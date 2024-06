Cloud in sconto: con Internxt risolvi i problemi di memoria (-75%)

Negli ultimi anni, con la crescente preoccupazione per la sicurezza dei dati personali, sembra che ogni nostra foto debba essere protetta a tutti i costi. La quantità di informazioni digitali che dobbiamo conservare cresce ogni giorno, quindi come possiamo essere sicuri che nessuno hacker stia spiando le nostre foto? Qui che entra in gioco Internxt, cloud in sconto adesso del 75%. Il servizio offre l’archiviazione crittografata end-to-end, quindi promette di tenere i tuoi dati al sicuro, anche se scegli di condividere il tuo selfie con il mondo intero.

Un cloud in sconto che ti salva la memoria (e il portafoglio)

Internxt ha un piano gratuito che ti permette di testare il servizio senza stress. Avrai 10 GB per tutti i tuoi preziosi file, da conservare come se fossero l’oro di Fort Knox. Ma se sei il tipo che non riesce a cancellare neanche lo screenshot della lista della spesa di due mesi fa, c’è una super offerta da non perdere: -75% su tutti i piani in abbonamento e a vita.

Internxt è famoso per la sua crittografia end-to-end. Questo significa che ogni file viene crittografato direttamente sul tuo dispositivo. Nessuno, e dico nessuno, nemmeno Internxt stesso, può aprire i tuoi documenti senza che tu lo consenta.

Oltre a proteggere i tuoi dati, offre anche garanzia di affidabilità grazie ai server decentralizzati. Quindi, che tu sia in una caffetteria alla moda di Milano o in una baita sperduta sui monti, i tuoi file saranno sempre accessibili e sorvegliati.

Non devi nemmeno alzare un sopracciglio, perché la sincronizzazione automatica di Internxt è una manna dal cielo. Basta una connessione Internet e il tuo mondo digitale ti seguirà ovunque. Inoltre, rispetta le rigide normative sulla privacy, incluso il GDPR e ha la benedizione di Securitum, che suona molto rassicurante.

Sei pronto a mettere alla prova la sicurezza dei tuoi dati? Prova il piano gratuito da 10 GB di Internxt, oppure sottoscrivi un piano cloud in sconto del 75%.

