Cloud gratuito e piani scontati: scopri le offerte di Internxt

Condividere e archiviare file sta diventando una pratica sempre più comuni. Infatti, sono molti gli utenti che stanno usando uno spazio di archiviazione online per farlo. Ma quanto pagano di abbonamento? Quanto spazio hanno a disposizione? Internxt, ad esempio, oltre al cloud gratuito, offre una serie di piani scontati con capienza diversa. Privacy e sicurezza dei dati degli utenti sono assicurate. Andiamo a conoscere i dettagli.

Internxt: piani scontati e cloud gratuito per tutti

Guidato da un team di esperti appassionati, Internxt rivoluziona il concetto di storage, offrendo un servizio davvero unico nel suo genere. La piattaforma si distingue per la sua progettazione incentrata sulla privacy, garantendo protezione completa dei dati degli utenti.

A differenza di altri servizi, non memorizza password o dati sensibili, criptando ogni file in modo sicuro durante il processo di archiviazione e trasferimento. Questo approccio "zero knowledge" consente agli utenti il controllo assoluto sui propri dati.

Come dicevamo, i file vengono frammentati e crittografati end-to-end direttamente sul dispositivo dell'utente, utilizzando la crittografia AES-256.

Scegliere Internxt significa affidarsi a un servizio che va oltre la semplice archiviazione. La piattaforma offre agli utenti:

Un piano gratis da 10GB per iniziare a familiarizzare con il servizio.

per iniziare a familiarizzare con il servizio. Piani a vita con sconti del 69% per un risparmio garantito nel tempo.

con per un risparmio garantito nel tempo. Spazio di archiviazione modulare adattabile alle proprie esigenze.

adattabile alle proprie esigenze. Accesso multipiattaforma per sincronizzare i file su tutti i dispositivi.

per sincronizzare i file su tutti i dispositivi. Funzionalità di condivisione avanzate per collaborare in modo sicuro.

per collaborare in modo sicuro. Assistenza clienti dedicata sempre disponibile per qualsiasi necessità.

I piani a vita sono dei tre tagli: 2TB a 199 euro, 5TB a 299 euro e 10TB a 499 euro. Il cloud gratuito, invece, arriva fino a 10GB. Per provarlo oppure per acquistare direttamente il piano a vita, basta cliccare sul bottone qui sotto per entrare nella pagina dedicata del sito di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.