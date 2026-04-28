Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Fino a 10TB per sempre: l'affare d'oro firmato pCloud

Basta pagare il cloud ogni mese: pCloud taglia i prezzi sui piani a vita.
Fino a 10TB per sempre: l'affare d'oro firmato pCloud
Basta pagare il cloud ogni mese: pCloud taglia i prezzi sui piani a vita.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 28 apr 2026
Link copiato negli appunti

pCloud è la soluzione che stavi cercando per avere uno spazio cloud personale tuo, sicuro e soprattutto non soggetto a nessun abbonamento. Esatto, con questa piattaforma potrai scegliere un piano dalla durata praticamente illimitata: lo paghi una volta e lo usi per sempre. Puoi scegliere tagli da 500GB, 2TB e ben 10TB e con sconti importanti che ti permettono di risparmiare parecchio sul prezzo di listino.

Attiva un piano pCloud

Il prospetto qui sopra è abbastanza chiaro sui piani a tua disposizione che condividono tutti le stesse funzionalità: data center certificati protetti dalle leggi svizzere sulla privacy, trasferimenti protetti da canali TLS/SSL e archiviazione basata sull'inviolabile crittografia AES a 256 bit. Non ci saranno limiti per quanto concerne la dimensione dei file caricati o alla velocità di trasferimento: in più, potrai recuperare i file eliminati per errore o ripristinare versioni precedenti fino a 30 giorni prima.

L'app installabile sul tuo PC ti permetterà di accedere, modificare e salvare i tuoi file direttamente nel cloud senza occupare spazio fisico sul disco rigido del tuo computer, ma puoi anche impostare l'accesso offline per lavorare senza connessione e lasciare che il sistema sincronizzi automaticamente le modifiche su tutti i tuoi dispositivi appena torni online.

L'interfaccia web e le app integrano inoltre un lettore musicale e video nativo che ti darà modo di creare playlist e guardare in streaming i tuoi film o ascoltare la tua musica direttamente dal cloud. Infine, spazio alla condivisione: puoi generare link di download protetti da password, creare cartelle condivise per collaborare con i colleghi oppure inviare "richieste di file" per permettere ad altre persone di caricare materiale direttamente nel tuo pCloud.

Attiva un piano pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Proton Drive, cloud storage crittografato: più privacy a partire da 1 euro al mese
Cloud

Proton Drive, cloud storage crittografato: più privacy a partire da 1 euro al mese
Fino a 10 TB online con i piani Lifetime di pCloud
Cloud

Fino a 10 TB online con i piani Lifetime di pCloud
Internxt: la suite completa per la privacy digitale con l'85% di sconto
Cloud

Internxt: la suite completa per la privacy digitale con l'85% di sconto
Cloud storage sicuro con base in Europa: Internxt sfodera l'85% di sconto
Cloud

Cloud storage sicuro con base in Europa: Internxt sfodera l'85% di sconto