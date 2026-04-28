Fino a 10TB per sempre: l'affare d'oro firmato pCloud

pCloud è la soluzione che stavi cercando per avere uno spazio cloud personale tuo, sicuro e soprattutto non soggetto a nessun abbonamento. Esatto, con questa piattaforma potrai scegliere un piano dalla durata praticamente illimitata: lo paghi una volta e lo usi per sempre. Puoi scegliere tagli da 500GB, 2TB e ben 10TB e con sconti importanti che ti permettono di risparmiare parecchio sul prezzo di listino.
Il prospetto qui sopra è abbastanza chiaro sui piani a tua disposizione che condividono tutti le stesse funzionalità: data center certificati protetti dalle leggi svizzere sulla privacy, trasferimenti protetti da canali TLS/SSL e archiviazione basata sull'inviolabile crittografia AES a 256 bit. Non ci saranno limiti per quanto concerne la dimensione dei file caricati o alla velocità di trasferimento: in più, potrai recuperare i file eliminati per errore o ripristinare versioni precedenti fino a 30 giorni prima.
L'app installabile sul tuo PC ti permetterà di accedere, modificare e salvare i tuoi file direttamente nel cloud senza occupare spazio fisico sul disco rigido del tuo computer, ma puoi anche impostare l'accesso offline per lavorare senza connessione e lasciare che il sistema sincronizzi automaticamente le modifiche su tutti i tuoi dispositivi appena torni online.
L'interfaccia web e le app integrano inoltre un lettore musicale e video nativo che ti darà modo di creare playlist e guardare in streaming i tuoi film o ascoltare la tua musica direttamente dal cloud. Infine, spazio alla condivisione: puoi generare link di download protetti da password, creare cartelle condivise per collaborare con i colleghi oppure inviare "richieste di file" per permettere ad altre persone di caricare materiale direttamente nel tuo pCloud.
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