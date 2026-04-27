Proton Drive, cloud storage crittografato: più privacy a partire da 1 euro al mese

Un’alternativa ai servizi delle Big Tech

Proton Drive si propone come alternativa a piattaforme come Google Drive o Dropbox, puntando su un modello che non prevede la monetizzazione dei dati degli utenti. Il servizio nasce all’interno dell’ecosistema Proton, un progetto che ha fatto della privacy digitale la propria missione principale. Con Proton Drive la crittografia end-to-end attiva di default. Questo significa che solo l’utente possiede le chiavi per accedere ai propri file: nemmeno il provider può visualizzare i contenuti archiviati.

Prezzi accessibili e offerta entry-level

Uno degli elementi più interessanti è il prezzo di ingresso. Il piano Drive Plus offre 200 GB di spazio cloud crittografato e può essere attivato a partire da 1 euro per il primo mese, grazie a una promozione con sconto fino all’80%. Successivamente, il costo standard è di 4,99 euro al mese.Per chi preferisce un impegno annuale, è disponibile un piano da circa 2,99 euro al mese (con pagamento anticipato), sempre con 200 GB di spazio inclusi. È prevista anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Funzioni complete per lavoro e uso personale

Oltre allo spazio di archiviazione, Proton Drive include strumenti per la gestione dei file e la collaborazione. È possibile creare documenti e fogli di calcolo con Proton Docs e Sheets, condividere file con password e scadenza, e accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo.Non mancano funzionalità avanzate come il backup automatico delle foto, il recupero dei file fino a 10 anni e la possibilità di caricare contenuti senza limiti di dimensione.

Un ecosistema più ampio per la sicurezza digitale

Per chi cerca una soluzione ancora più completa, Proton propone anche il piano Unlimited, che integra Drive con altri servizi come Proton Mail, Proton VPN e Proton Pass. In questo modo, file, email, password e navigazione possono essere gestiti all’interno di un unico ecosistema sicuro.

Privacy come valore centrale

Proton Drive si distingue per un approccio chiaro: i dati restano dell’utente e non vengono utilizzati per fini commerciali. In un’epoca in cui le informazioni personali sono sempre più esposte, questa promessa rappresenta il vero elemento differenziante. Per conoscere l'offerta completa di ProtonDrive clicca qui.