Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Proton Drive, cloud storage crittografato: più privacy a partire da 1 euro al mese

Proton Drive offre cloud storage crittografato end-to-end, 200 GB da 1 euro, strumenti di condivisione sicura e massima tutela della privacy.
Proton Drive, cloud storage crittografato: più privacy a partire da 1 euro al mese
Proton Drive offre cloud storage crittografato end-to-end, 200 GB da 1 euro, strumenti di condivisione sicura e massima tutela della privacy.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 27 apr 2026
Link copiato negli appunti

Archiviare file online è diventato indispensabile, ma la gestione dei dati personali continua a sollevare domande su sicurezza e utilizzo delle informazioni.  Proton Drive si presenta come una soluzione concreta, con un prezzo di ingresso particolarmente competitivo e uno spazio sicuro per dati sensibili, dalle foto personali ai documenti più importanti.

 

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Fino a 10 TB online con i piani Lifetime di pCloud
Cloud

Fino a 10 TB online con i piani Lifetime di pCloud
Internxt: la suite completa per la privacy digitale con l'85% di sconto
Cloud

Internxt: la suite completa per la privacy digitale con l'85% di sconto
Cloud storage sicuro con base in Europa: Internxt sfodera l'85% di sconto
Cloud

Cloud storage sicuro con base in Europa: Internxt sfodera l'85% di sconto
pCloud, il cloud storage sicuro e completo per file e backup
Cloud

pCloud, il cloud storage sicuro e completo per file e backup