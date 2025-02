Cloud Aruba: come ottenere fino a 1 anno di servizi gratuiti

I nuovi clienti di Cloud Aruba hanno l'opportunità di provare gratuitamente i prodotti della piattaforma per un anno. Durante la prova, da una parte le aziende beneficeranno di un credito di 100 euro, dall'altra i privati di una somma pari a 20 euro.

Tramite il credito gratuito è possibile attivare le seguenti soluzioni cloud: Aruba Cloud Server, Database As A Service, Cloud VPS, Container As A Service, Cloud Object Storage, Load Balancer, Cloud Backup e Virtual Switch. Maggiori informazioni su ogni singolo servizio sono consultabili tramite il sito ufficiale di Aruba.

Come ottenere fino a 1 anno di servizi gratuiti di Cloud Aruba

Per ottenere un anno di servizi gratuiti sulla piattaforma Cloud di Aruba occorre essere prima di tutto nuovi clienti. La promozione si rivolge infatti a tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di provare i servizi cloud della società Aruba.

Se si soddisfa tale requisito, si può dunque procedere con la creazione di un account gratuito. Il processo di iscrizione richiede solo pochi minuti, mentre sono sufficienti pochi secondi per l'attivazione del proprio profilo una volta completata la registrazione.

Ora bisogna aggiungere un metodo di pagamento. Il sito consente di scegliere fra carta di credito e PayPal. Fatto anche questo, è sufficiente attivare uno o più prodotti cloud per dare il via alla prova di 12 mesi. Come già visto all'inizio, le aziende otterranno un credito gratuito di 100 euro, i clienti privati beneficeranno invece di un importo pari a 20 euro.

Uno dei fiori all'occhiello della piattaforma è il cloud computing di Aruba, servizio che si basa su server virtuali Linux e Windows, più tecnologie e hardware di ultima generazione. Tale prodotto si rivolge in particolare a quanti cercano un servizio attraverso cui gestire infrastrutture virtuali per la propria azienda.

La registrazione dell'account gratuito può essere completata su questa pagina del sito Cloud.it di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.