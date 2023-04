Cloud a vita: tanti vantaggi e nessun abbonamento con le offerte di pCloud

Poter contare su di un servizio di cloud storage in grado di garantire lo spazio d'archiviazione di cui si ha bisogno è sempre più importante. Quando i servizi di cloud gratis non sono sufficienti, per via dello spazio ridotto che offrono, è necessario valutare un'opzione a pagamento, andando a considerare i vari servizi disponibili sul mercato. Per eliminare i costi ricorrenti tipici di un abbonamento è possibile puntare sul cloud storage a vita, un sistema sempre più diffuso negli ultimi periodi.

Il meccanismo è semplice: invece di attivare un abbonamento con un canone mensile o annuale, si acquista uno spazio cloud che resterà disponibile a tempo indeterminato e senza costi ulteriori. Il mercato offre diverse opportunità per questo tipo di servizi. Tra le migliori opzioni, per rapporto qualità/prezzo, è sicuramente pCloud che offre piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB di cloud storage a vita su cui puntare.

Per accedere alle offerte è possibile visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile tramite il link qui di sotto.

Le offerte pCloud: ecco quanto costa il cloud storage a vita

Con pCloud è possibile accedere a tre diversi piani per il cloud storage "lifetime". Le opzioni disponibili sono:

500 GB a 199 euro

2 TB a 399 euro

10 TB a 1.190 euro

Per acquistare lo spazio d'archiviazione in cloud è possibile pagare con PayPal e optare per l'acquisto in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. Da notare, inoltre, che pCloud offre anche piani "famiglia" (per dividere lo spazio cloud fino a 5 utenti) oltre che piani business per le aziende. Per i suoi utenti, pCloud mette a disposizione servizi di sicurezza avanzata (con anche la crittografia a proteggere i dati) e funzionalità molto utili come il video player incorporato, per lo streaming diretto dei file sul cloud, il caricamento automatico dal rullino fotografico e altro ancora.

Tutti i dettagli sulle offerte pCloud sono accessibili tramite il link qui di seguito.

