Cloud a vita: sconti fino al 37% sui piani pCloud

Se in questi giorni si stanno confrontando le varie offerte dei servizi di cloud storage, perché interessati all'acquisto di uno spazio cloud sicuro e con uno spazio di archiviazione adeguato, segnaliamo la nuova offerta di pCloud sui piani a vita, ora in sconto fino al 37% per un risparmio massimo di 700 euro.

Il servizio di cloud storage svizzero offre una proposta diversa rispetto a quella garantita dalla concorrenza più nota: piani a vita, innanzitutto, e sicurezza dei dati personali, poiché risponde ad una delle leggi più severe sulla tutela della privacy dei dati (quella svizzera appunto).

Quanto sono sicuri invece i nostri dati in mano alle aziende statunitensi? Il punto interrogativo rimane, e già questo non è un bel segnale se si sta scegliendo di affidare i propri ricordi e documenti più importanti ad un servizio di cui non ci si fida su una questione delicata come la tutela dei dati personali.

Al di là poi della sicurezza, pCloud riesce a fare meglio della concorrenza anche su un altro punto chiave, vale a dire quello dei piani a vita, che sul medio-lungo termine sono più vantaggiosi rispetto ai piani di abbonamento annuali proposti dai "soliti noti": il piano a vita da 500GB, ad esempio, è in offerta a 199 euro (pagamento unico, accesso illimitato a tempo indefinito).

Un'altra piacevole conseguenza dei piani a vita è rappresentata dalla quantità di spazio disponibile, nettamente maggiore in pCloud rispetto agli altri concorrenti. Laddove si arriva a malapena a 200GB, il servizio di cloud storage con base in Svizzera riesce a spingersi fino a 10TB.

I prezzi scontati dei piani a vita

Di seguito il riepilogo dei prezzi scontati di pCloud:

199 euro invece di 299 euro per il piano a vita da 500GB (Premium)

invece di 299 euro per il piano a vita da (Premium) 399 euro invece di 599 euro per il piano a vita da 2TB (Premium Plus)

invece di 599 euro per il piano a vita da (Premium Plus) 1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano a vita da 10TB (Ultra)

La promozione in corso sul sito ufficiale di pCloud, con cui è possibile risparmiare fino a 700 euro sui piani a vita, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.