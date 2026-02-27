Cloud a vita fino a 10 TB: tutti i piani di pCloud sono in offerta

Gli utenti alla ricerca di uno spazio di archiviazione cloud semplice da usare e affidabile possono considerare l’ultima offerta di pCloud, azienda di cloud storage con base in Svizzera: tutti i suoi piani a vita, compreso quello da 10 TB, sono in offerta con prezzi a partire da 199 euro.

Ecco una panoramica di piani e prezzi:

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

invece di 299 euro (pagamento unico) Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

invece di 599 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Inoltre, è possibile usufruire di una garanzia di rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto.

Cosa includono i piani di pCloud

Protezione dei file e privacy granitica sono i due principali punti di forza del servizio di archiviazione cloud offerto da pCloud. Sicurezza prima di tutto, dunque, per mezzo dell’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, l’impiego dei canali TLS/SSL e il rispetto delle rigorose leggi svizzere sulla tutela dei dati personali degli utenti.

Il servizio di cloud storage svizzero offre inoltre una gestione dei file a 360 gradi. Tra le altre cose, permette di caricare file di qualsiasi dimensioni senza applicare limitazioni nella velocità di trasferimento e ripristinare le versioni precedenti dei propri file, con il recupero dei dati fino a 30 giorni.

Oltre a ciò, il cloud storage dell’azienda elvetica consente di collaborare in modo semplice, grazie alla condivisione immediata di file con link protetti da password, al lavoro in cartelle condivise e alla raccolta di file attraverso semplici richieste.

I file presenti all’interno di pCloud sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, anche offline, con la possibilità di mantenere tutti i propri documenti sincronizzati su qualunque dispositivo personale. Infine, a proposto di trasferimento, pCloud permette di effettuare il backup dei propri dati da servizi di terze parti come Google Foto, OneDrive, Facebook e Dropbox.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.