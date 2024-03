Cloud a prezzi stracciati: le promozioni primaverili di Internxt

Alla ricerca di spazio di archiviazione che rispetti la tua privacy senza svuotare il portafoglio? Le promozioni primaverili di Internxt sono la soluzione che fa per te: cloud a prezzi stracciati, ma seriamente però!

Cloud a prezzi stracciati: sicurezza e convenienza garantiti con Internxt

Internxt si impegna a garantire la tua privacy digitale offrendoti spazio per archiviare e condividere file, foto e video in tutta sicurezza. Il piano base da 10 GB è completamente gratuito e ti permette di esplorare i servizi offerti dal provider senza alcun costo.

I piani a pagamento, fatturati annualmente, partono da 200 GB a 11,49€, arrivando fino a 10 TB per 74,99€. Ogni piano include archiviazione crittografata, condivisione sicura di file e cartelle, protezione tramite password, autenticazione a due fattori, supporto premium e la possibilità di caricare file fino a 20 GB.

Se stai invece cercando un investimento a lungo termine, Internxt offre piani da 2 TB, 5 TB e 10 TB con pagamento una tantum e servizio a vita, rispettivamente a 124,75€, 249,75€ e 374,75€. Con sconti fino al 75%, l’accesso al cloud diventa più accessibile che mai.

La privacy è sacra per Internxt: nessuna password o dato personale viene memorizzato. La crittografia end-to-end zero-knowledge AES-256 assicura che solo tu possa accedere ai tuoi dati. Inoltre, la sicurezza dei tuoi file è rafforzata dal processo di frammentazione e crittografia prima che lascino il tuo dispositivo.

Internxt non solo protegge i tuoi dati, ma è anche stata verificata e certificata da Securitum, leader europeo nel settore della sicurezza informatica.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di unirti a Internxt con queste promozioni primaverili. Un cloud a prezzi stracciati come questo non capita tutti i giorni. Questi sconti sono a tempo limitato, quindi clicca sul bottone qui sotto e sceglie il piano a te più congeniale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.