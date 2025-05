CLion di JetBrains è ora gratuito per uso non commerciale

JetBrains rende noto che CLion, il popolare IDE per scrivere codice nei linguaggi C e C++, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utilizzi non commerciali. Questo significa che uno studente, un hobbista o uno sviluppatore open source possono finalmente usare questa soluzione senza alcun costo. A patto che i progetti sviluppati con essa non abbiano degli scopi commerciali.

CLion per sviluppatori C e C++

L'annuncio segue il modello già adottato per altri IDE di JetBrains, come RustRover (per Rust), Rider (per .NET) e WebStorm (JavaScript e TypeScript). Anch'essi resi gratuiti per usi non commerciali. L'iniziativa vuole rendere gli strumenti JetBrains più accessibili a chi sta imparando i segreti del coding, a chi contribuisce a progetti open source o semplicemente sviluppa per una propria passione.

CLion si rivolge a chi lavora con C e C++, linguaggi potenti ma spesso complessi da imparare ed utilizzare. JetBrains intende così supportare chi affronta la curva di apprendimento di questi strumenti e offrire un ambiente di sviluppo completo senza la preoccupazione (e l'onere) di un costo per la licenza.

Il modello di licenza adottato distingue chiaramente l'uso commerciale da quello non commerciale. Quest'ultimo include attività come apprendimento, creazione di contenuti, sviluppo hobbistico o open source senza fini di lucro. Va però notato che l'uso gratuito comporta l'invio obbligatorio di statistiche anonime di utilizzo. Un "compromesso" che la casa madre ritiene necessario per migliorare i propri prodotti dedicati alla programmazione.

Come attivare la licenza gratuita dell'IDE

La versione gratuita offre tutte le funzionalità della versione a pagamento, ad eccezione della modalità avanzata di "Code With Me" che è limitata alla variante "Community".

Attivare la licenza è semplice: basta scaricare CLion, selezionare l'opzione per l'uso non commerciale all'avvio e accedere al proprio account JetBrains o crearne uno. Anche chi sta già utilizzando una versione di prova o una licenza a pagamento può passare facilmente alla versione gratuita.