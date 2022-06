Cinnamon 5.4: la nuova stable release introduce diverse novità

Il team di coder di Linux Mint ha annunciato alla sua community di utenti la disponibilità della nuova stable release di Cinnamon, l'ambiente grafico fork di Gnome Shell. Cinnamon 5.4, che sarà il desktop environment di riferimento della futura versione stabile di Linux Mint 21 "Vanessa", introduce diverse novità di rilievo che consentono di migliorare la già buona user experience del progetto. Tale build arriva dopo ben sette mesi di sviluppo ed include una versione più stabile ed affidabile del window manager Muffin e del JavaScript interpreter.

Ad annunciare il rilascio di Cinnamon 5.4 è stato lo stesso leader del progetto Clement Lefebvre tramite un articolo sulla mailing list ufficiale della distribuzione:

"In preparazione a Linux Mint 21 abbiamo aggiornato l'interprete Javascript di Cinnamon e ristrutturato il suo window manager su una versione più moderna di GNOME Mutter. Questo è stato un lavoro enorme ed ha richiesto molte modifiche al codice di Cinnamon, ecco perché sono presenti anche un numero significativo di regressioni di alcune funzionalità."

Cinnamon 5.4 integra dunque diverse migliorie sotto il cofano come ad esempio: il supporto al resize popup per il terminale, la possibilità di eseguire la copia delle system info nel clipboard di sistema ed un hotcorner setup semplificato. Inoltre è stato aggiornato: il supporto per i corner barrier e il backend dedicato al fractional scale switch. Oltretutto sono state migliorare anche le Show Desktop applet, il supporto per l'application action, con le icone, nel Menu applet ed è stato eseguito il porting delle xrandr applet alle nuove Muffin API.

In Cinnamon 5.4 la gestione dei tasti multimediali è stata disabilitata visto che adesso questa componente software viene completamente appaltata al window manager Muffin. Proprio grazie a tale impostazione ora l'ambiente grafico dispone di una migliore keyboard navigation all'interno del menu di sistema. Inoltre è stato migliorato il supporto alle lingue di tipo RTL (Right-to-Left).