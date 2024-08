Cincinnati Open: Sinner, Cobolli e Paolini in campo questa sera

Venerdì azzurro al Cincinnati Open in corso di svolgimento nella città dell'Ohio, negli Stati Uniti. Questa sera, infatti, scenderanno in campo negli ottavi di finale tutti e tre gli atleti italiani rimasti in gara: Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Sinner se la vedrà contro l'australiano Thompson, Cobolli affronterà il polacco Hurkacz, e la Paolini sfiderà la russa Mirra Andreeva.

Tutti e tre gli incontri degli azzurri al Cincinnati Masters saranno trasmessi in TV da Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport. Quest'ultimo è il pacchetto che include l'intera programmazione sportiva di Sky, compresi tutti i tornei ATP e WTA, l'Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon, più le ATP Finals e la Coppa Davis. Con l'ultima offerta, è possibile attivarlo al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro.

Sinner, Cobolli e Paolini negli ottavi del Cincinnati Open

Sulla carta il match più semplice è quello di Jannik Sinner, numero uno del tabellone, sebbene le condizioni dell'azzurro non siano le migliori dopo il forfait alle Olimpiadi causa tonsillite. Meno semplice l'incontro per l'altro azzurro Flavio Cobolli, che di fronte avrà il polacco "Hubi" Hurkacz dopo il tesissimo derby azzurro al secondo turno contro Luciano Darderi. Partita difficile anche per la nostra Jasmine Paolini, opposta alla 17enne russa rivelazione della stagione.

Come da programma, la prima che dovrebbe scendere in campo sarà la Paolini sul campo 10 contro la Andreeva (il match non inizierà prima delle 18:50). Venti minuti più tardi (non prima delle 19:10), Sinner sfiderà Thompson sul campo centrale, mentre il match di Cobolli è in calendario sul campo 3 non prima delle 21:10.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.