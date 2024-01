Chromebook Lenovo IdeaPad 3: su Amazon RISPARMI 50€

Se vuoi un portatile che offra buone prestazioni senza spendere un patrimonio puoi dare un'occhiata a questa promozione che ti sto per segnalare. In questo momento su Amazon puoi acquistare Chromebook Lenovo IdeaPad 3 a soli 299 euro, invece che 349 euro.

Con lo sconto del 14% risparmi 50 euro e ti porti a casa un ottimo portatile. Perfetto per programmi come Word ed Excel, ha un'interfaccia semplice e perfetta per chi è abituato ai dispositivi Android. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo IdeaPad 3: offerta top per tutte le tasche

Sicuramente questo portatile si fa apprezzare per l'ottimo rapporto qualità prezzo. Senza spendere troppo puoi avere ciò che ti serve per lavoro, scuola e Hobby. Ma andiamo a vedere le specifiche:

Design: è dotato di un display FHD da 15,6 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 P e un pannello IPS. È molto luminoso ha una tastiera compatta con tastierino numerico.

Prestazioni: monta il processore Intel Celeron N4500 con 4 GB di RAM LPDDR4 e un eMMC 5.1 da 64 GB. Inoltre possiede una batteria bella grande che offre fino a 10 ore di autonomia .

Sistema operativo: possiede come sistema operativo principale Chrome OS che come ti dicevo è molto semplice da utilizzare ed è veloce e fluido.

Approfitta anche tu di questa ottima occasione. Prima che non sia più disponibile a questa cifra vai su Amazon e metti nel tuo carrello Chromebook Lenovo IdeaPad 3 a soli 299 euro, invece che 349 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

