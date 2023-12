Chromebook HP ad un prezzo davvero straordinario: AMAZON OUTLET

Il Chromebook HP è alimentato da un processore Intel Celeron N4500 a basso consumo energetico, con una frequenza fino a 2,8 GHz e assicura una risposta rapida e affidabile. Con 4 MB di cache L3, dual core e 2 thread, offre un equilibrio efficace tra potenza di elaborazione e efficienza energetica.

Il dispositivo presenta uno schermo da 15,6" con risoluzione HD 1366x768p e tecnologia IPS per un ampio angolo di visione a 178°. Il display Micro-Edge, antiriflesso e con 250 nits di luminosità, offre una qualità visiva chiara e nitida. La tastiera è di formato full-size e assicura una digitazione confortevole con una corsa dei tasti da 1,5 mm per una produttività elevata.

Con un'autonomia fino a 11 ore e 30 minuti, il Chromebook HP è ideale per l'uso in mobilità senza interruzioni. La funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, garantendo una rapida ricarica quando è necessario.

Il design è caratterizzato da un chassis argentato, coperchio rose gold e tastiera realizzata in plastica riciclata, con un impegno per la sostenibilità ambientale. Le opzioni di connettività includono 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Cuffie/Microfono, e la presenza di una webcam TNR. Con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,81 cm.

Oggi, su Amazon, è presente una maxi offerta sul Chromebook HP: lo sconto è del 27% e il prezzo finale equivale a 329,99€.