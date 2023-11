Chrome ed Edge permetteranno di salvare i frame nei video

Lo scorso settembre, Google aveva introdotto la funzione “Copia cornice video” su Chrome, che permetteva agli utenti di copiare il fotogramma di un video di YouTube e salvarlo poi passando per app terze. A breve, sarà invece possibile salvarlo direttamente sul PC. Questa nuova funzionalità, non sarà disponibile soltanto per Google Chrome, ma è stata anche aggiunta alla Build Canary di Microsoft Edge. L'integrazione del salvataggio dei fotogrammi è il risultato di recenti aggiornamenti da parte degli sviluppatori di Chromium. Alcuni mesi fa, Microsoft ha introdotto l'opzione di copiare i fotogrammi video da Chromium, quindi era prevedibile che avrebbe anche aggiunto la funzione di "salvataggio" dei frame su Edge.

Google Chrome: come salvare gli screenshot dei video YouTube

La possibilità di salvare frame di video YouTube è particolarmente utile per coloro che desiderano estrarre immagini da video per scopi di editing o per citazioni. Salvare i fotogrammi video in formato PNG garantisce la massima qualità e preserva la risoluzione originale del video. La procedura è veramente semplice. Come già visto in precedenza per “Copia cornice video”, basterà semplicemente cliccare con il tasto destro del mouse sulla schermata del video YouTube. Dal menu a tendina bisognerà poi selezionare la nuova voce “Save video frame as” (Salva cornice video come) e, infine, cliccare ancora su “Salva”. Come già accennato, lo screenshot si salverà in formato PNG e nella risoluzione originale del video.

L'integrazione di questa funzionalità sia in Microsoft Edge che in Google Chrome amplia la gamma di strumenti disponibili per gli utenti che interagiscono con i contenuti video online e permette loro di risparmiare tempo quando necessitano di usare uno screenshot di un video YouTube. Infine, Gli sviluppatori di Chromium prevedono in futuro di introdurre un'altra funzionalità simile, che consentirà agli utenti di "cercare il fotogramma video con [un provider di ricerca specificato]". Tuttavia, ancora non è chiaro quando questa sarà disponibile.