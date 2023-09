Copia cornice video: fare screenshot su YouTube con Chrome

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di dover fare uno screenshot da un video YouTube. Attualmente esistono diversi mondi per effettuare questa operazione (il tasto STAMP di Windows, programmi terzi, plugin del browser, ecc.). Tuttavia, con l’ultima versione di Google Chrome, è arrivata una novità che renderà decisamente semplici le cose.

Questa funzionalità è chiamata “Copia cornice video” e permette di effettuare uno screenshot su YouTube in modo semplice e pratico. Ciliegina sulla torta, la funzione non è stata implementata soltanto su Chrome, ma anche negli altri browser basati su Chromium, come ad esempio Microsoft Edge.

Copia cornice video: come effettuare screenshot su YouTube

Bisogna innanzitutto chiarire che la nuova funzione “Copia cornice video” è stata aggiuntai default con l’ultima versione di Chrome. Per ottenerla bisogna soltanto aggiornare il browser, accedendo alle impostazioni e cliccando poi su “Informazioni su Chrome”.

Solitamente ciò viene fatto in automatico, quindi non è necessario fare nulla. Per ottenere il fotogramma del video di proprio interesse, basta accedere a YouTube, aprire il video, mettere in pausa al momento giusto e poi cliccare due volte con il tasto destro del mouse.

Si aprirà così una finestra in cui è presente la funzione “Copia cornice video” (su Edge la dicitura è invece “Copia fotogramma video”). Selezionando l’opzione, lo screenshot verrà copiato negli appunti del PC, pronto per essere incollato dove si desidera. Infine, bisogna ricordare che, a differenza di altri metodi di copia, questa funzione consente di effettuare screenshot con la qualità originale del video.

Purtroppo, questa funzione di Chrome (e Microsoft Edge) è compatibile soltanto con i video pubblicati su YouTube. Si spera che, nel prossimo futuro, questa possa essere aggiunta anche ai video pubblicati sui social network, come Facebook, Instagram o TikTok.