Chrome 122 introduce tool di scrittura AI "Help me write"

Google ha appena rilasciato in via ufficiale Chrome 122. Questo aggiornamento include una nuova funzionalità AI chiamata “Help me write” che utilizza Gemini per aiutare gli utenti a scrivere o perfezionare del testo esistente. Al momento del lancio, la funzionalità sarà disponibile solo per gli utenti Mac e Windows negli Stati Uniti che utilizzano Chrome in inglese ma, nel prossimo futuro, potrebbe arrivare anche in Italia.

Chrome 122: come funziona Help me write

Help me write (Aiutami a scrivere) va oltre la semplice generazione di testo. Ha infatti una comprensione contestuale del sito web in cui l’utente sta navigando e adatta il testo generato per adattarlo al contesto. Alcuni esempi di come questo potrebbe essere utilizzato includono la scrittura di una descrizione di un mobile che si vuole tentare di vendere online, l'invio di una recensione di un ristorante o la richiesta di informazioni sulla prenotazione di un hotel. In un esempio fornito da Google sul proprio blog, l'utente invia un messaggio a una compagnia aerea. Il messaggio originale è "l'aereo atterra alle 9: chiedi di fare il check-in in anticipo". Attivando l’opzione Help me write viene però generato il nuovo testo: “Il mio volo dovrebbe arrivare alle 9:00 e vorrei effettuare il check-in il prima possibile. È possibile fare il check-in anticipato? In caso contrario, quando potrei effettuare il check-in?".

Per iniziare a utilizzare questa funzione, bisogna accedere a Chrome e poi recarsi sulle Impostazioni (dal menu con i tre punti verticali). Verrà adesso visualizzata la sezione AI sperimentale. Basterà quindi attivare Help me write. Per utilizzare la funzione, bisogna semplicemente clic con il pulsante destro del mouse su un testo in Chrome e scegliere Help me write. Anche se tale funzionalità sarà in grado di velocizzare le attività degli utenti, potrebbe ancheessere sfruttata da utenti malintenzionati per attività illecite, come le truffe. Ad esempio, i venditori online ora potrebbero creare più rapidamente account falsi e scrivere recensioni false per i loro prodotti. Come accennato, questa funzionalità è stata resa disponibile solo negli Stati Uniti. La speranza per gli utenti è che Google rilasci presto Help me write anche in Europa.