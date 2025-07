China Mobile supera i limiti: download record da 50GB in 1,4 secondi grazie al 6G

Un nuovo traguardo nella storia delle comunicazioni wireless è stato appena raggiunto in Cina, dove un team di ingegneri ha compiuto un'impresa destinata a riscrivere gli standard globali della connettività. China Mobile, il più grande operatore di telecomunicazioni del Paese, ha annunciato di aver stabilito un record mondiale scaricando ben 50 GB di dati in appena 1,4 secondi attraverso la sua rete 6G sperimentale.

Questa prestazione straordinaria corrisponde a una velocità di trasferimento di 280 Gbps, una cifra che supera di ben quattordici volte le migliori performance teoriche offerte oggi dalle reti 5G più avanzate.

Evento ufficiale

Il risultato, presentato in occasione di un evento ufficiale che ha attirato l’attenzione di analisti e media internazionali, segna una svolta significativa nell’evoluzione delle tecnologie di download ultraveloce. Grazie a questa innovazione, sarebbe possibile scaricare un intero film in qualità 4K Blu-ray in meno di due secondi, aprendo scenari rivoluzionari per il streaming ultra-HD, il gaming in cloud senza latenza e il trasferimento istantaneo di grandi volumi di dati.

Se confrontata con le migliori connessioni via cavo oggi disponibili, la nuova rete 6G cinese dimostra un vantaggio tecnologico che proietta la Cina in una posizione di assoluta leadership globale nel settore.

Imponente investimento

Dietro questo straordinario progresso si cela una strategia di ricerca e sviluppo imponente: China Mobile ha investito oltre 5,4 miliardi di dollari in progetti all’avanguardia, assumendo il ruolo di capofila in quattro grandi iniziative scientifiche nazionali.

L’azienda ha concentrato i suoi sforzi sulle dieci tecnologie considerate cruciali per definire il futuro standard delle comunicazioni wireless, lavorando su protocolli innovativi, nuovi sistemi di modulazione e soluzioni per la gestione intelligente dello spettro radio.

L'architettura della rete 6G

Tra i risultati più rilevanti di questa corsa all’innovazione spicca la realizzazione del primo network sperimentale rete 6G su piccola scala a livello mondiale. Questa infrastruttura pionieristica comprende dieci siti dedicati, ognuno dei quali è stato equipaggiato con le tecnologie più avanzate per testare e ottimizzare le prestazioni in condizioni reali.

Ma l’ambizione di China Mobile non si ferma qui: l’operatore ha infatti integrato nella propria strategia anche l’utilizzo delle tecnologie spaziali, lanciando lo scorso anno un satellite specificamente progettato per trasmissioni dati ad altissima velocità dalla bassa orbita terrestre. La sinergia tra infrastrutture terrestri e satellitari promette di espandere ulteriormente la copertura e l’affidabilità della futura rete 6G, aprendo la strada a servizi sempre più sofisticati e ubiqui.