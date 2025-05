Che la privacy sia con te: 85% di sconto sui piani a vita di Internxt

Foto, video, documenti di lavoro, password, dati personali e quant'altro meritano una protezione online come si deve, senza stare lì a preoccuparsi delle violazioni di dati ormai all'ordine del giorno (come i recenti casi insegnano) né tantomeno dello spazio di archiviazione disponibile. A chiudere il cerchio è Internxt, servizio di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, in grado di offrire privacy e sicurezza per sempre grazie ai suoi piani a vita.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano l'utilizzo della crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, l'integrazione di una VPN ultraveloce e una protezione avanzata tramite l'antivirus. A tutto questo poi si aggiungono la conformità al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati voluto dall'Unione europea), l'autenticazione a due fattori e l'esecuzione automatica del backup dei file ogni giorno.

I piani a vita di Internxt godono in questi giorni di uno sconto dell'85%, grazie al quale è possibile risparmiare oltre 2.000 euro sul piano Ultimate da 10TB (435 euro invece di 2.900 euro, ndr), con prezzi a partire da 135 euro per il piano Essential da 1TB. E qualora le aspettative iniziali vengano deluse, si può sempre richiedere il rimborso completo grazie alla garanzia di 30 giorni entro la data di acquisto.

Conformità GDPR, VPN illimitata e codice open source

Si fa presto a parlare di privacy, ma non tutti mantengono le promesse iniziali, anzi. Da questo punto di vista Internxt rappresenta la classica eccezione che conferma la regola, proponendo tutta una serie di funzionalità e caratteristiche che garantiscono una tutela della privacy piena.

C'è ad esempio la conformità al 100% al rigido Regolamento generale sulla protezione dei dati stabilito dall'Unione europea, ma c'è anche un servizio di VPN senza limiti e ultra-veloce, così come la garanzia di un codice open source e verificato da enti indipendenti.

L'offerta di Internxt è valida per un periodo di tempo limitato.

