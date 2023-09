ChatGPT smonta le fake news sulle vaccinazioni anti-Covid

Secondo l’OMS, la disinformazione diffusa tramite social network è stata una delle piaghe che ha alimentato la sfiducia dei cittadini nei confronti dei vaccini anti-Covid. Un aiuto per risolvere questo pericoloso problema può arrivare dalla tecnologia, in particolare dall’intelligenza artificiale. Uno studio condotto dai ricercatori del gruppo GenPoB dell’Instituto de Investigación Sanitaria (Idis), Hospital Clinico Universitario di Santiago de Compostela (Spagna) ha infatti dimostrato che ChatGPT smonta le fake news relative alle vaccinazioni. Nella maggior parte dei casi, il chatbot è riuscito a rispondere in modo valido a diverse domande sul Covid. Ciò prova che ChatGPT potrebbe essere un ottimo strumento per informare correttamente le persone che non posseggono una conoscenza specifica sull’argomento.

ChatGPT smonta le fake news: il test dell’università

I ricercatori di GenPoB hanno posto 50 domande (tra le più comuni) relative alle vaccinazioni anti-Covid. Le domande trattavano tre temi essenziali. Il primo riguardava le idee errate che la gente ha sulla sicurezza del vaccino. Il secondo le false controindicazioni della vaccinazione in determinate situazioni (ad esempio allattamento). Il terzo riguardava invece le vere controindicazioni, ovvero i casi in cui il vaccino non dovrebbe essere somministrato (come, ad esempio, nei pazienti affetti da miocardite). Il chatbot di OpenAI è riuscito a rispondere con precisione alla maggior parte di esse ottenendo un punteggio di accuratezza di 9 su 10. Anche negli altri casi ChatGPT smonta le fake news sui vaccini, ma lascia alcune lacune nelle risposte fornite.

I risultati della ricerca sono comunque impressionanti, soprattutto se si pensa che uno dei limiti di ChatGPT è proprio la possibilità che l’intelligenza artificiale fornisca informazioni errate. Naturalmente quello effettuato è soltanto un test e gli stessi ricercatori tendono a precisare che non bisogna affidarsi soltanto a ChatGPT, poiché il chatbot potrebbe anche prendere informazioni da altre fonti meno affidabili. L’intelligenza artificiale può essere un valido aiuto contro le fake news. Tuttavia, quando si tratta di salute, è sempre meglio consultare ad un professionista.