ChatGPT Enterprise: il chatbot di OpenAI dedicato alle imprese

Sono passati quasi 10 mesi dall’arrivo di ChatGPT, il chatbot con intelligenza artificiale che ha letteralmente cambiato il mondo. Nei giorni scorsi, OpenAI ha deciso di fare un ulteriore passo avanti presentando ChatGPT Enterprise. Si tratta di una nuova versione della piattaforma, esclusivamente dedicata alle imprese. Le differenze rispetto alla versione standard sono diverse, a partire dalla sicurezza e dalla privacy, ma non mancheranno anche nuove funzioni innovative, che verranno aggiunte nei prossimi mesi.

ChatGPT Enterprise: le novità annunciate da OpenAI

Com’è noto, sempre più imprese hanno deciso di utilizzare l’intelligenza artificiale per semplificare e ottimizzare il lavoro. L’azienda ha quindi deciso di offrire un prodotto aggiornato e migliorato, rispetto alla versione base (e gratuita) di ChatGPT. Come riportato in un comunicato ufficiale di OpenAI, ChatGPT Enterprise potrà avere accesso illimitato a GPT-4. Si tratta del più recente modello di linguaggio AI, addestrato con 100 miliardi di parametri (GPT-3.5 è stato addestrato con “soli" 175 miliardi di parametri). Inoltre, questa versione per le aziende potrà elaborare input fino a quattro volte più lunghi della precedente versione. Naturalmente sarà anche più veloce e potrà contare su funzionalità di analisi dei dati avanzate. Dulcis in fundo, ChatGPT Enterprise sarà più sicuro grazie all’utilizzo della crittografia end-to-end che protegge ogni conversazione effettuata.

ChatGPT Enterprise è un servizio a pagamento, ma, a differenza di ChatGPT Plus (che prevede un abbonamento di 20 dollari al mese), non ha un costo fisso. OpenAI ha infatti spiegato, che il prezzo dipenderà dalle necessità di ogni azienda e quindi sarà personalizzato. Ad oggi Il nuovo chatbot è già utilizzato da alcune grandi aziende, tra cui Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC e Zapier. È probabile che, nel corso dei prossimi mesi, anche altre realtà aziendali (più o meno piccole) decidano di optare per la stessa soluzione.