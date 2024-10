ChatGPT per Windows: OpenaAI lancia anteprima per abbonati

A maggio, OpenAI ha finalmente lanciato un’app ChatGPT stand-alone. Tuttavia, in una mossa inaspettata, è stata lanciata l'app soltanto per sistemi macOS. All'epoca, OpenAI ha affermato che era in lavorazione anche una versione per Windows, ma che sarebbe diventata disponibile in un secondo momento. Oggi l’azienda ha annunciato in un post sul blog che l'app ChatGPT per Windows è ora finalmente disponibile. Tuttavia, l'app è stata rilasciata in una versione di anteprima solo per i suoi abbonati a pagamento ChatGPT Plus, Team, Enterprise ed Edu.

La versione Windows dell'app ha alcune delle stesse funzionalità della versione Mac, tra cui il supporto per il caricamento di file e foto. Vi è poi la possibilità di ottenere riepiloghi creati dall'IA per i documenti e il supporto per il suo creatore di immagini AI DALL-E 3. Supporta anche l'accesso all'ultimo modello di linguaggio di grandi dimensioni di OpenAI, OpenAI o1-preview. Puoi anche ridurre al minimo le dimensioni dell'app in modo da poterla utilizzare insieme ad altre app Windows. Detto questo, la nuova app Windows ChatGPT ha alcune limitazioni per la sua versione di anteprima. Non supporta ancora i comandi vocali, inclusa la modalità vocale avanzata lanciata di recente. Inoltre, parte del supporto per l'utilizzo dell'app con GPT Store di OpenAI non funziona ancora.

ChatGPT per Windows: app completa in arrivo entro la fine dell’anno

OpenAI afferma che una versione dell'app ChatGPT per Windows che offrirà "l'esperienza completa" verrà rilasciata entro la fine del 2024. Non si sa ancora quando l'app sarà disponibile anche per gli utenti gratuiti di ChatGPT, ma sospettiamo che ciò potrebbe accadere prima della fine dell'anno. All'inizio di questo mese, OpenAI ha annunciato Canvas, un importante rinnovamento della sua interfaccia utente per ChatGPT per attività di scrittura e codifica. Come la nuova app ChatGPT per Windows, Canvas è attualmente disponibile per gli abbonati a pagamento. Tuttavia, quando uscirà dalla fase di sviluppo beta, tale funzionalità dovrebbe diventare disponibile anche per gli utenti gratuiti.