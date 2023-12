OpenAI posticipa il lancio ufficiale del GPT Store

L’attesissimo "GPT Store", il market per i modelli AI personalizzati di OpenAI, annunciato da Sam Altman nel corso del DevDay 2023 ha subito alcuni ritardi e non verrà lanciato a breve. Ciò è quanto riferito in una nota interna all’azienda, ottenuta dall’agenzia di stampa Reuters. Secondo tale nota, il laboratorio di intelligenza artificiale avrebbe avvertito che il problema di tale ritardo è dovuto ad "alcuni eventi inaspettati”. Proprio per questo motivo il lancio, inizialmente previsto per questo mese, è stato posticipato a gennaio 2024. Sebbene le ragioni del ritardo del GPT Store non siano state dichiarate esplicitamente, la nota suggerisce che i recenti disordini a livello di leadership potrebbero aver avuto un ruolo in ciò. OpenAI ha inoltre affermato che nel frattempo continuerà a migliorare i suoi modelli GPT in base al feedback dei clienti.

GPT Store: nuovi aggiornamenti ChatGPT prima del rilascio del market

GPT Store è il primo market ufficiale di OpenAI che permette ai clienti di progettare e distribuire le proprie versioni di GPT addestrate su set di dati personalizzati, per attività specializzate. Nel suo store l’azienda metterà in risalto le creazioni specifiche considerate più "utili e piacevoli" in diverse categorie, come produttività, istruzione e divertimento. OpenAI ha comunque affermato nella sua nota che, mentre sta ancora lavorando sul suo negozio online, verranno rilasciati altri aggiornamenti per ChatGPT. Il team di sviluppo ha annunciato di aver migliorato anche alcune funzionalità della piattaforma GPT personalizzata.

Il ritardo del lancio del GPT Store arriva in un momento tumultuoso per OpenAI. Proprio due settimane fa, Sam Altman è stato inaspettatamente licenziato dal suo ruolo di CEO. Pochi giorni dopo è poi stato reintegrato tra le minacce di dimissioni dei dipendenti. Successivamente, la società ha annunciato di aver raggiunto un "accordo di principio" affinché Altman riprendesse il suo ruolo di amministratore delegato insieme a un nuovo consiglio ad interim. OpenAI non ha indicato una data precisa per il rilascio del GPT Store, ma è probabile che questa verrà comunicata nei prossimi giorni.