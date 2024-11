ChatGPT per macOS aggiunge supporto per fork di VS Code

All'inizio del mese, OpenAI ha rilasciato una funzionalità beta per l'app ChatGPT per macOS per aiutare gli sviluppatori a ottenere risposte migliori alle loro domande. La funzionalità "Work with Apps" di ChatGPT ora può leggere i contenuti dalle app compatibili. Questa offre risposte basate sul contesto per gli utenti di ChatGPT Plus e Team. Quando la funzionalità è stata lanciata, funzionava solo con cinque popolari strumenti per sviluppatori, tra cui VS Code e Xcode. Nelle scorse ore, OpenAI ha rilasciato un'app ChatGPT per macOS aggiornata che supporta ancora più strumenti per sviluppatori. Nello specifico, si tratta di: Xcode VS Code, VS Code forks, Code Insiders, VSCodium, Cursor, Windsurf, Jetbrains IDE, Jetbrains based IDEs, Android Studio, IntelliJ, PyCharm, WebStorm, PHPStorm, CLion, Rider, RubyMine, AppCode, GoLand, DataGrip), Panic’s Nova (editor) & Prompt (terminale), TextMate, BBEdit, Terminal e iTerm.

ChatGPT per macOS: come utilizzare Work with App

Work with App di ChatGPT funziona in modo semplice. Per iniziare, basta aprire lo strumento di sviluppo compatibile. In seguito, aprire ChatGPT, cliccare sul pulsante "Work with Apps" e selezionare l'applicazione compatibile già aperta. Una volta selezionata, è possibile vedere un banner sulla barra della chat che indica il nome dell'app selezionata. Quando si digita una query, ChatGPT includerà anche il contenuto di quelle app insieme al messaggio inserito. ChatGPT per macOS invierà il contenuto completo dei riquadri dell'editor aperti nella finestra principale, fino a un limite di troncamento. Se l’utente ha selezionato una parte di testo in un editor, il chatbot si concentrerà su quel contenuto e fornirà una risposta di conseguenza. Nel caso dei terminali, ChatGPT includerà le ultime 200 righe dei riquadri aperti.

Con il recente aggiornamento, gli utenti di ChatGPT per macOS possono ora utilizzare i comandi slash per effettuare ricerche rapide. Possono inoltre avviare il modello "o1-preview" e generare immagini utilizzando DALL·E. OpenAI sta pianificando di portare la funzionalità "Work with Apps" di ChatGPT agli utenti Enterprise ed Edu nelle prossime settimane. Naturalmente, anche l'app ChatGPT Windows riceverà una funzionalità simile nei prossimi mesi.