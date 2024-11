ChatGPT per PC: app desktop disponibile per tutti gli utenti

A ottobre, OpenAI ha annunciato la disponibilità di una prima versione dell'app desktop ChatGPT per PC. La nuova app ChatGPT per Windows era inizialmente disponibile solo per gli utenti ChatGPT Plus, Team, Enterprise ed Edu. Nelle scorse ore, OpenAI ha annunciato che la nuova app è ora disponibile per tutti gli utenti. Dal suo lancio, OpenAI ha apportato diversi miglioramenti all'app ChatGPT per Windows. Un recente aggiornamento consente agli utenti di scattare una foto con la webcam del PC o del laptop e di allegarla direttamente alla conversazione con ChatGPT. L'aggiornamento consente inoltre agli utenti di regolare la scala del testo utilizzando le scorciatoie da tastiera Ctrl + o Ctrl -. Inoltre, ChatGPT ha aggiunto un'impostazione per personalizzare la scorciatoia per l'apertura della finestra companion e un nuovo pulsante in Impostazioni per verificare gli aggiornamenti.

Come si legge nella descrizione di OpenAI: “l'app desktop ChatGPT per Windows è ora disponibile per tutti gli utenti. Accedi più velocemente a ChatGPT con la scorciatoia Alt + Spazio e usa la Modalità vocale avanzata per chattare con il tuo computer e ottenere risposte a mani libere mentre lavori.https://t.co/UzTM7ZGRpt pic.twitter.com/hQ2kyUELpI”.

ChatGPT per PC: versione per macOS funziona con le app sul desktop

All'inizio di questo mese, OpenAI ha rilasciato un aggiornamento per l'app ChatGPT per PC per supportare la modalità vocale avanzata. Questa consente agli utenti di avere conversazioni più naturali e in tempo reale e di cercare nella cronologia della chat. Insieme all'estesa disponibilità dell'app ChatGPT su Windows, OpenAI ha anche annunciato che l'app desktop ChatGPT per macOS può ora funzionare con le app sul desktop. Quando vengono concesse le autorizzazioni richieste, questa funzionalità può comprendere, leggere e scrivere su comuni strumenti di sviluppo come VS Code, Xcode, Terminal e iTerm2. OpenAI sta anche pianificando di aggiungere supporto per altre app in futuro.

Per ora, questa nuova funzionalità su macOS è disponibile solo per gli utenti ChatGPT Plus e Team. OpenAI sta pianificando di portare questa funzionalità agli utenti ChatGPT Enterprise ed Edu nelle prossime settimane. Grazie a questi aggiornamenti e a una maggiore disponibilità, OpenAI continua a migliorare l’app desktop ChatGPT, rendendola uno strumento più potente per un pubblico più vasto.