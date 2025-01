ChatGPT: include Task per gestire promemoria e attività

OpenAI sta lanciando una nuova funzionalità beta in ChatGPT chiamata Tasks che consente agli utenti di pianificare azioni e promemoria futuri. La funzionalità, disponibile per gli abbonati Plus, Team e Pro, è un tentativo di trasformare il chatbot in qualcosa di più vicino a un assistente digitale tradizionale, come Google Assistant o Siri, ma con le capacità linguistiche più avanzate di ChatGPT. Gli utenti dovranno soltanto dire al chatbot cosa vogliono e quando desiderano che l’attività venga effettuata.

ChatGPT: funzionalità e limiti di Task

Per usare la funzionalità, gli abbonati devono selezionare "4o con attività programmate" nel selettore di modelli di ChatGPT. Il sistema può anche suggerire attività in base alle tue conversazioni. Tuttavia, gli utenti devono approvare esplicitamente qualsiasi suggerimento prima che venga creato. Tutte le attività possono essere gestite direttamente nei thread della chat o tramite una nuova sezione Attività (disponibile solo tramite il Web) nel menu del profilo. Da lì si potrà modificare o annullare qualsiasi attività impostata. Al completamento di queste attività, le notifiche avviseranno gli utenti sul web, sul desktop e sul dispositivo mobile. C'è anche un limite di 10 attività che possono essere eseguite contemporaneamente.

L'aggiunta di Task suggerisce che OpenAI sta espandendo il ruolo di ChatGPT oltre la conversazione in un territorio tradizionalmente detenuto dagli assistenti virtuali. Le ambizioni di OpenAI per Tasks sembrano estendersi anche oltre la semplice pianificazione. Tuttavia, restano dubbi su quanto saranno affidabili queste attività pianificate e cosa succede se ChatGPT non riesce a fornire informazioni urgenti. La decisione di OpenAI di lanciare Tasks in versione beta suggerisce che sta ancora elaborando questi dettagli. Inoltre, è probabile che desideri raccogliere feedback dal mondo reale prima di un lancio più ampio. OpenAI non ha specificato quando (o se) la funzionalità potrebbe arrivare agli utenti gratuiti. Ciò suggerisce che Tasks potrebbe rimanere una funzionalità premium per aiutare a giustificare i costi dell’abbonamento di ChatGPT, che arriva fino a 200 dollari mensili.