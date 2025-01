OpenAI propone una strategia per regolare l'AI negli Stati Uniti

OpenAI ha recentemente presentato una proposta dettagliata per regolamentare l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, evidenziando l’importanza di un approccio unificato a livello federale. Il documento, descritto come una roadmap strategica, punta a promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese garantendo al contempo la sicurezza nazionale, superando le attuali disomogeneità legislative tra i vari stati.

Un elemento centrale della proposta è l’invito a rafforzare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture necessarie per supportare l’espansione dei data center, essenziali per il funzionamento dei sistemi di AI. OpenAI suggerisce inoltre di concentrarsi sull’ammodernamento della rete energetica e sull’utilizzo di fonti rinnovabili, per rendere il settore più sostenibile.

La collaborazione tra settore pubblico e privato è un altro aspetto chiave. Secondo OpenAI, le aziende tecnologiche dovrebbero lavorare a stretto contatto con le agenzie governative per individuare e mitigare i rischi connessi all’intelligenza artificiale, contribuendo a rafforzare la sicurezza sia a livello nazionale che globale.

OpenAI propone degli standard per regolamentare l'AI in modo responsabile: cooperazione fra gli stati

La proposta include anche la necessità di sviluppare standard internazionali per regolamentare l’AI in modo responsabile, favorendo la cooperazione tra diverse nazioni. Inoltre, viene posta grande attenzione alla protezione della proprietà intellettuale, sottolineando l’importanza di salvaguardare i diritti dei creatori senza ostacolare la possibilità di utilizzare dati pubblici per addestrare i modelli di AI.

Pur spingendo per una regolamentazione chiara e responsabile, OpenAI avverte che normative eccessive potrebbero compromettere la competitività degli Stati Uniti, frenando l’innovazione tecnologica. Pertanto, propone un equilibrio tra protezione della società e sostegno allo sviluppo dell’AI, per consentire agli Stati Uniti di mantenere la loro leadership globale nel settore.

La roadmap rappresenta un contributo significativo al dibattito pubblico, ma la sua attuazione dipenderà dalle decisioni politiche del governo. OpenAI spera che questa visione possa servire da punto di partenza per una regolamentazione efficace e coerente.