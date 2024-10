ChatGPT Advanced Voice: OpenAI ufficializza la funzione in UE

Lo scorso maggio, OpenAI ha annunciato per la prima volta la funzionalità ChatGPT Advanced Voice, insieme al lancio di GPT-4o. Questa nuova interfaccia vocale consente al chatbot di rispondere agli input audio in appena 232 millisecondi, con una media di 320 millisecondi, rivaleggiando con il tempo di risposta umano in una tipica conversazione. Inizialmente, la modalità ChatGPT Advanced Voice è stata resa disponibile a tutti gli utenti Plus e Team negli Stati Uniti. Il mese scorso, OpenAI ha esteso questa nuova funzionalità vocale a tutti gli utenti nel Regno Unito. L’azienda ha ora annunciato che Advanced Voice è ora disponibile per tutti gli utenti ChatGPT Plus e Team in UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Con questa espansione, OpenAI continua a rendere la sua tecnologia AI avanzata più accessibile agli utenti di tutto il mondo.

ChatGPT Advanced Voice: tempo limitato per usare la funzionalità

Per utilizzare Advanced Voice, bisognerà scaricare l'ultima versione dell'app ChatGPT dal Google Play e dall’App Store di Apple nelle regioni supportate. Bisogna notare che OpenAI ha impostato un limite giornaliero per l'utilizzo della funzionalità. L'app ChatGPT avviserà quando restano 15 minuti di utilizzo di Advanced Voice per il giorno. Negli ultimi mesi, OpenAI ha inoltre apportato diversi miglioramenti alla modalità Advanced Voice. Gli utenti possono ora scegliere tra cinque nuove voci per le risposte: Arbor, Maple, Sol, Spruce e Vale. Con queste aggiunte, ChatGPT Advanced Voice offre ora nove voci diverse. ChatGPT consente inoltre agli utenti di impostare istruzioni personalizzate e di chiedergli di ricordare le conversazioni per un riferimento successivo. Inoltre, OpenAI ha migliorato la velocità della conversazione, la fluidità e gli accenti in alcune lingue straniere.

Dall’altro lato, Google, principale concorrente di OpenAI, ha lanciato la sua funzionalità vocale avanzata chiamata Gemini Live per gli utenti del piano Gemini Advanced. Tale funzionalità è ora disponibile in più di 40 lingue per gli utenti Android. Con l’introduzione di questi miglioramenti per Advanced Voice, OpenAI spera così di ampliare il divario con il suo competitor.