Gemini Live arriva gratuitamente per tutti gli utenti Android

Google ha ampliato la disponibilità di Gemini Live, la sua funzionalità di chat vocale bidirezionale per il suo chatbot Gemini AI, a tutti gli utenti Android. La funzionalità era in precedenza esclusiva degli utenti Gemini Advanced con un abbonamento Google One AI Premium. Adesso, questa è gratuita per tutti. Live consente di conversare con Gemini in modo “naturale”. Ad esempio, gli utenti hanno la possibilità di interrompere le risposte con nuove istruzioni o informazioni. Per accedere alla funzionalità, basta toccare l'angolo in basso a destra dell'overlay o dell'app Gemini. Si aprirà un'interfaccia utente a schermo intero con i pulsanti "Hold" e "End" in basso. È anche possibile chiudere l'app e far sì che Gemini Live continui a funzionare in background mentre si eseguono più attività contemporaneamente. Per terminare la sessione basterà dire "stop" o scorrere verso il basso per la notifica.

Gemini Live: le 10 voci disponibili gratuitamente

Tutte le conversazioni con Gemini Live presentano una trascrizione testuale che mostra i prompt e le risposte dell’AI. Ciò include anche altri scambi per consentire agli utenti di riavviare una sessione. Gemini Live supporta 10 nuove voci che si applicano a tutti i modelli. Per accedervi basta toccare Gemini e poi Voce di Gemini. Gli utenti possono scegliere: Nova (calma, di media estensione), Ursa (coinvolgente, di media estensione), Vega (brillante, più acuta), Pegaso (coinvolgente, più profonda), Orbit (energica, più profonda), Lyra (brillante, più acuta), Orione (brillante, più profonda), Dipper (coinvolgente, più profonda), Eclipse (energica, di media estensione) e Capella (accento britannico, più acuta).

Gemini Live non supporta ancora le estensioni per accedere a Gmail, YouTube Music e altri servizi dalla chat in tempo reale. Ciò dovrebbe avvenire in futuro, insieme alle funzionalità della fotocamera come parte del Progetto Astra. Nei prossimi mesi, Google porterà Live anche nell'app iOS. Per accedere alle nuove funzioni di Gemini è necessario che l’app Google sia aggiornata all’ultima versione.