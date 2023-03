Il recente lancio di ChatGPT-4 ha acceso l'entusiasmo di molti ma, al contempo, ha dato il via a una serie di dubbi e preoccupazioni da parte degli esperti di sicurezza.

Secondo alcuni esponenti del settore, l'intelligenza artificiale realizzata da OpenAI potrebbe risultare pericolosa quanto, se non più, del precedente ChatGPT-3.

In tal senso, basta pensare quanto il chatbot sia già stato impegnato nella realizzazione di codici utili per preparare malware. Dal momento del lancio di GPT-3, nel novembre 2022, questo è stato ampiamente sfruttato da cybercriminali e simili per colpire gli utenti più incauti, sprovvisti di antivirus o strumenti di difesa adeguati.

A tal proposito si è esposta Check Point Research, agenzia di sicurezza informatica israeliana. A dispetto delle precauzioni di OpenAI, a quanto pare, ChatGPT-4 risulta uno strumento ancora molto pericoloso nelle mani dei criminali informatici.

ChatGPT-4 pericoloso? Come limitare i rischi per i nostri dispositivi

ChatGPT-4 è in grado di scrivere vere e proprie stringe di codice malware e combinare gli stessi con sistemi di trasferimento automatico dei file e linguaggio C++. Il risultato di questa combinazione esplosiva, come è facile intuire, sono minacce di alto profilo, difficili da individuare e da arrestare.

Per quanto concerne i prompt, di fatto, i cybercriminali sanno ormai come aggirare eventuali limiti. In tal senso, basta evitare la parola malware nella query di richiesta. Anche effettuare richieste vaghe all'AI per ottenere le informazioni necessarie per organizzare un attacco informatico su vasta scala.

E per gli utenti comuni, quali sono le azioni da intraprendere per evitare i nuovi malware? Prevedere il futuro è molto difficile, di sicuro una alto grado di attenzione, abbinato a un ottimo antivirus, sono ottimi modi per evitare infezioni di vario tipo.

In questo senso, scegliere una suite di sicurezza come quelle proposte da Norton appare una scelta alquanto sensata.

Stiamo infatti parlando di un vero e proprio decano nel settore degli antivirus che, grazie alle attuali promozioni, propone i suoi prodotti a prezzi molto interessanti.

