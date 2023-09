Chat di terze parti su WhatsApp: rivoluzione Meta in vista del DMA

Grandi cambiamenti in arrivo per WhatsApp. Secondo quanto svelato da WaBetaInfo sul profilo X (ex Twitter), Meta dovrebbe integrare a breve il supporto alle chat di terze parti su WhatsApp. Meta avrebbe deciso di inserire questa nuova funzione per adeguare la propria app al nuovo Digital Markets Act (DMA) voluto dalla Commissione Europea, che impone che app di messaggistica come WhatsApp interagiscano anche con concorrenti di terze parti. L’azienda di Menlo Park è una delle 6 grandi aziende high-tech (insieme a Alphabet, Microsoft, Amazon, ByteDance e Apple), considerate “gatekeeper” dall’UE. Per evitare che queste abbiano una posizione dominante sul mercato, dovranno adeguarsi alle nuove norme del DMA che, a partire da marzo 2024, imporrà loro di adeguarsi a regole restringenti, come ad esempio l’apertura alle app di terze parti negli App Store, ma anche nei servizi di messaggistica.

Chat di terze parti su WhatsApp: quando arriverà la nuova funzione?

WaBetaInfo ha indicato che l’integrazione delle chat di terze parti su WhatsApp è stata introdotta con la versione WhatsApp Beta per Android 2.23.19.8. Tuttavia, non sono state rilasciate ulteriori notizie su una possibile data ufficiale di rilascio. Naturalmente non è ancora chiaro quali saranno prime app con cui si potrà interagire su WhatsApp. Meta integrerà inizialmente i servizi di messaggistica del suo gruppo (Messenger e Instagram Direct), per poi aggiungere anche app come Telegram o Signal? Un altro problema riguarda la crittografia end-to-end. Se un messaggio viene inviato da un’app che non dispone della crittografia, sarà comunque sicuro? Questo, come altri possibili problemi, saranno sicuramente risolti in un secondo momento.

Il supporto per l’interoperabilità delle chat sull’app di Meta potrebbe davvero cambiare il modo di concepire le app di messaggistica istantanea. Le piccole app potranno farsi strada in un mercato attualmente dominato da pochi grandi gruppi. Il DMA impone ai gatekeeper di adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. È quindi probabile che l’integrazione delle chat di terze parti su WhatsApp venga ufficializzata (al massimo) entro settembre 2024.