Champions League, seconda giornata: le partite di oggi su Sky

Dopo il largo successo casalingo dell'Inter sulla Stella Rossa e la sconfitta di misura del Milan in Germania contro il Bayer Leverkusen di ieri sera, quest'oggi la seconda giornata di Champions League ci proporrà altre interessanti sfide. A partire dalla stagione in corso, su Sky è possibile vedere 185 partite su 203 della nuova UEFA Champions League, compresa la finale.

Le partite di oggi della seconda giornata di Champions League in onda su Sky

Detto questo, ecco la programmazione TV di Sky per le partite di oggi di Champions League:

18:45 - Shakthar Donetsk-Atalanta (Sky Sport Uno)

18:45 - Girona-Feyenoord (Sky Sport Calcio)

21:00 - Liverpool-Bologna (Sky Sport Uno)

21:00 - Lille-Real Madrid (Sky Sport Calcio)

21:00 - Aston Villa-Bayern Monaco (Sky Sport canale 254)

21:00 - Benfica-Atletico Madrid (Sky Sport canale 255)

21:00 - Dinamo Zagabria-Monaco (Sky Sport canale 256)

21:00 - Sturm Graz-Club Brugge (Sky Sport canale 257)

21:00 - Lipsia-Juventus (Prime Video)

Il primo appuntamento di oggi è quindi fissato per le ore 18:45, quando su Sky Sport Uno andrà in onda Shakhtar-Atalanta, con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Riccardo Montolivo. Alle 21:00 riflettori accesi su Liverpool-Bologna, con la squadra di Vincenzo Italiano chiamata all'impresa contro i Reds: telecronaca affidata a Massimo Marianella, in cabina di commento Giancarlo Marocchi.

Un altro match importante della serata di oggi in onda su Sky è quello che vedrà opposti i francesi del Lille ai campioni in carica del Real Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 dalle ore 21, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Aldo Serena.

Tutte le 185 partite su 203 della nuova UEFA Champions League, più l'Europa League e la Conference League sono disponibili nel pacchetto Sky Sport.

