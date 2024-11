Champions League: italiane in campo e calendario della 5^ giornata

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, torna la Champions League con la quinta giornata della prima fase. Nella giornata odierna scenderanno in campo tre delle cinque squadre italiane impegnate nella competizione: il Milan volerà in Slovacchia per sfidare lo Slovan Bratislava dell'ex Kucka, l'Inter ospiterà l'RB Lipsia a San Siro, mentre l'Atalanta di Gasperini sarà di scena in Svizzera sul campo della formazione elvetica Young Boys.

Il pacchetto più conveniente per guardare la Champions League in streaming è il pass Sport di NOW, che include l'intera programmazione sportiva di Sky. Riguardo alla competizione europea più importante per club, questo significa poter vedere 185 partite su 203 a stagione, inclusa la finale.

In questi giorni, il pass Sport è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno. Per aderire alla promozione è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale NOW.

Il calendario della 5^ giornata di Champions League

Ecco il calendario completo della quinta giornata di Champions League con le partite delle squadre italiane più gli orari e i canali di tutte le partite visibili in streaming su NOW:

Martedì 26 novembre

ore 18.45: Slovan Bratislava-Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

ore 18.45: Sparta Praga-Atletico Madrid su Sky Sport 253

ore 21.00: Inter-Lipsia su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252

ore 21.00: Bayern Monaco-Paris Saint Germain su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

ore 21.00: Young Boys-Atalanta su Sky Sport max e Sky Sport 253

ore 21.00: Manchester City-Feyenoord su Sky Sport 255

ore 21.00: Sporting Lisbona-Arsena su Sky Sport 256

ore 21.00: Barcellona-Brest su Sky Sport 257

ore 21.00: Bayer Leverkusen-Salisburgo su Sky Sport 258

Mercoledì 27 novembre

ore 18.45: Stella Rossa-Stoccarda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

ore 18.45: Sturm Graz-Girona su Sky Sport 254

ore 21.00: Bologna-Lille su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252

ore 21.00: Liverpool-Real Madrid su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

ore 21.00: Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund su Sky Sport 254

ore 21.00: Monaco-Benfica su Sky Sport 255

ore 21.00: PSV-Shakhtar Donetsk su Sky Sport 256

ore 21.00: Celtic-Bruges su Sky Sport 257

In conclusione, ricordiamo che con l'ultima offerta è possibile risparmiare 120 euro in un anno sul pass Sport di NOW.

