Champions League in streaming con NOW a 9,99 euro al mese

È tempo di calcio di classe mondiale e le coppe europee della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League sono tornate in grande stile.

Quest'anno, puoi essere al centro dell'azione e seguire il cammino delle squadre italiane, Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina con l'offerta incredibile di NOW a partire da 9,99 euro al mese.

NOW: cosa puoi guardare con il pass Sport, Champions League e non solo

Con NOW, non solo hai accesso alla UEFA Champions League, ma anche a un mondo intero di sport di altissimo livello. Ecco cosa ti aspetta:

Le Emozioni delle 3 Grandi Coppe Europee UEFA - Sia che tu sia un tifoso sfegatato della Champions League o che preferisca le competizioni di Europa League o Conference League, NOW ti offre l'accesso diretto a tutte queste emozionanti competizioni.

- Sia che tu sia un tifoso sfegatato della Champions League o che preferisca le competizioni di Europa League o Conference League, NOW ti offre l'accesso diretto a tutte queste emozionanti competizioni. Serie A, Serie B e Serie C - Non perderti nemmeno un minuto di azione della Serie A con 3 partite su 10 a turno, oltre a coprire completamente la Serie BKT e la Serie C.

Il Brivido della Formula 1 e della MotoGP - Gli amanti delle corse troveranno le emozioni che cercano con la Formula 1 e la MotoGP in diretta streaming. Segui i tuoi piloti preferiti mentre si sfidano in piste di tutto il mondo.

- Gli amanti delle corse troveranno le emozioni che cercano con la Formula 1 e la MotoGP in diretta streaming. Segui i tuoi piloti preferiti mentre si sfidano in piste di tutto il mondo. Altri Sport di Livello - Tennis, rugby, basket e molti altri sport ti aspettano su NOW. Che tu sia appassionato di sport americani o sport meno noti, c'è qualcosa per tutti.

Abbonarsi a NOW è facile e conveniente. Con soli 9,99 euro al mese con il piano annuale, puoi avere accesso a tutti questi incredibili eventi sportivi in streaming direttamente sui tuoi dispositivi preferiti. Basta una connessione Internet e sei pronto per immergerti nell'azione.

Non perdere l'opportunità di essere al centro dell'azione e seguire le tue squadre preferite nella UEFA Champions League e in molti altri sport di alto livello. Abbonati ora a NOW e inizia a vivere le emozioni dello sport come mai prima d'ora.

