Champions League: dove guardare tutti i match delle italiane

Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre si gioca la terza giornata di Champions League, la massima competizione europea per club. Cinque le squadre italiane impegnate nel torneo: ad aprire le danze sarà nel tardo pomeriggio di oggi il Milan, che a San Siro affronterà il Brugge. In serata sarà la volta di Juventus e Bologna, rispettivamente contro Stoccarda (a Torino) e Aston Villa (Birmingham). Domani le gare delle altre due italiane: alle 18:45 l'Atalanta ospiterà a Bergamo il Celtic, mentre l'Inter sarà di scena alle 21:00 in Svizzera sul campo dello Young Boys.

La programmazione Sky della terza giornata di Champions League

Ecco la programmazione Sky delle partite delle squadre italiane in questa terza giornata di Champions League.

Martedì 22 ottobre

18:45 : Milan-Brugge visibile in diretta su Sky Sport Uno

: visibile in diretta su 18:45: Monaco-Stella Rossa visibile in diretta su Sky Sport Calcio

21:00 : Juventus-Stoccarda visibile in diretta su Sky Sport Uno

: visibile in diretta su 21:00 : Aston Villa-Bologna visibile in diretta su Sky Sport Calcio

: visibile in diretta su 21:00: Real Madrid-Borussia Dortmund visibile in diretta su Sky Sport 254

21:00: Arsenal-Shakhtar Donetsk visibile in diretta su Sky Sport 255

21:00: PSG-PSV visibile in diretta su Sky Sport 256

21:00: Sturm Graz-Sporting Lisbona visibile in diretta su Sky Sport 257

21:00: Girona-Slovan Bratislava visibile in diretta su Sky Sport 258

Mercoledì 23 ottobre

18:45 : Atalanta-Celtic visibile in diretta su Sky Sport Uno

: visibile in diretta su 18:45: Brest-Bayer Leverkusen visibile in diretta su Sky Sport Calcio

21:00: Barcellona-Bayern Monaco visibile in diretta su Sky Sport Calcio

21:00: Manchester City-Sparta Praga visibile in diretta su Sky Sport 253

21:00: Lipsia-Liverpool visibile in diretta su Sky Sport 254

21:00: Atletico Madrid-Lille visibile in diretta su Sky Sport 255

21:00: Benfica-Feyenoord visibile in diretta su Sky Sport 256

21:00: Salisburgo-Dinamo Zagabria visibile in diretta su Sky Sport 257

21:00: Young Boys-Inter visibile in diretta su Prime Video (app disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per gli abbonati al servizio Amazon Prime)

